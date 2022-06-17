"Армия бомжей": на Харьковщине оккупанты украли у украинцев плитку, но домой не довезли

Плитку россияне спрятали в ящики из-под боеприпасов. Ее обнаружили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр на освобожденной территории.
В Харьковской области путинские солдаты-мародеры украли в доме украинца керамическую плитку, однако домой ее не довезли – их "ликвидировали" раньше.
Украденную плитку оккупанты спрятали в ящики из-под боеприпасов. Ее обнаружили бойцы 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр в освобожденной части Харьковской области, передает Telegram-канал СтратКом ВСУ.
Также на позициях врага в населенном пункте были найдены другие вещи захватчиков, маркированные буквой Z, российские номерные знаки для авто.
Забрать награбленное российские военные не успели.
"Все чем-то сильно отравились и мгновенно легли спать", - иронично констатируется в сообщении.
"Армия бомжей вышла на новый уровень", – добавили в Сети.
Как сообщал Главред, в Мелитополе Запорожской области местные жители травят оккупантов. Они обработали химикатами черешню, которую украли российские военные.
В Бородянке Киевской области местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой. Как рассказал пенсионер, он приготовил брынзу на крысином яде.
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