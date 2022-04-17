"Я им наготовил угощения": в Бородянке дедушка накормил кадыровцев отравленной крысиным ядом брынзой

Дедушка отравил брынзой кадыровцев / фото иллюстрация

В киевской области в Бородянке местный дедушка "угостил" кадыровцев отравленной брынзой.

Как рассказал пенсионер, он приготовил брынзу на крысином яде.

Видео опубликовали в Сети журналисты, которые побывали в Бородянке.

"До меня дошло, чтобы приготовить отравленную брынзу на крысином яде и угощать чеченцев. Я наготовил, но как он действовал не знаю. Я крыс травил, и у меня была отрава крысиная. Вот я им и наготовил", - рассказала дедушка журналистам.

Читайте такжеУехали домой в гробах: под Херсоном пчелы нанесли сокрушительный удар по оккупантам

Война в Украине

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

Читайте также: