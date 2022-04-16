УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Убейте меня, но я не полезу!": пенсионерка рассказала, как оккупанты зверствовали в Бородянке

16 апреля 2022, 23:28

Пенсионерке из Бородянки пришлось пережить все ужасы во время оккупации.

Бородянка
Бородянка / Настоящее Время

Жительница Бородянки рассказала, как российские оккупанты захватили ее село под Киевом, и она во второй раз в своей жизни оказалась в центре военных действий.

Издание Настоящее время рассказало историю 82-летней Зинаиды Мякишевой из Бородянки. Женщина не только выжила, но и смогла уберечь все свое нехитрое хозяйство.

Женщине угрожали оружием, ее дом практически разрушен, соседка Зинаиды погибла, а ее саму оккупанты заставили носить белую повязку.

"Лезь в погреб, старая сука", - так он мне сказал. Я говорю: убейте меня, но я не полезу! А потом они говорят – руки вверх! А один сказал: "Носи на рукаве повязку белую", - рассказывает украинка.

Бои в окрестностях Бородянки продолжались несколько недель. Сначала снарядом разрушили курятник и пенсионерке пришлось забрать всех кур в дом. А потом обстреляли и дом.

Зинаиду спасло только то, что по дому летели осколки и пули, а не снаряды, а в самом строении двойные стены.

"Я наконец-то дождалась освобождения, дал бог мне. Судьба, значит, у меня такая. Значит, мне так суждено. Что дано богом, то оно должно так пройти. Первую войну я пережила, вторую войну я сейчас уже знаю, вот оно как. Прошла. Дай бог, чтоб я ее уже прошла, чтобы она не вернулась", - говорит пенсионерка.

Она рассказала, что куры живут с ней теперь в доме. Потому что "Грады" стреляли, в сарай попали.

Сейчас в Бородянке пока нет коммуникаций, хотя часть жителей уцелела и остается в селе и сейчас. Гуманитарную помощь привозят регулярно, поэтому жители не голодают.

"Эти "Грады" все окна повыбивали, все вот эти, и рамы не вставить обратно. И вот эти пули громадные попадали в стены и пробили мне дом. Вот тут одна стенка, вторая, считайте, стенка. Поэтому меня там не убило. А так бы и меня там…То есть, если бы этой внутренней стенки не было и веранды, то они меня тоже бы убили", - добавила Зинаида.

Читайте также"Дети три недели думали, что мы мертвы": история побега из разбомбленной Бородянки

Война России против Украины

Президент РФ Владимир Путин рано утром 24 февраля объявил о военном вторжении на территорию Украины. Российские оккупанты не смогли решить свои задачи, после чего переключились на захват всех районов Донбасса. Чтобы, похоже, создать видимость "победы" в глазах россиян.

Советник главы ОП Алексей Арестович ранее заявил, что первая фаза наступления России на Донбасс уже началась. Вторую фазу они попытаются начать тогда, когда прибудет подкрепление. Атаки идут с северного и южного направлений.

Британская разведка информировала, что на Донбассе ожидается усиление военных действий. Обострение может произойти в ближайшие 2-3 недели. По информации британцев, россияне попытаются продвинуться в Краматорске, а также будут вести бои за юг в Херсоне и Николаеве.

Журналист Сергей Гармаш полагает, что если Украина одержит победу над Россией на Донбассе, силы украинской обороны должны гнать оккупантов до самой российской территории. Пока российское государство существует в своей имперской форме, покоя Украине не будет.

Читайте также:

viber
война в Украине Бородянка война России и Украины
Реклама
Популярное
Засыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в середине апреляЗасыпет снегом, ударят морозы и потеплеет до +19: какой будет погода в Украине в середине апреля Поражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в КремлеПоражение России на Донбассе и свержение Путина до 9 мая: политолог назвал сценарий войны в Кремле "Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России"Май будет богатым на победы": таролог предсказала мрачный конец войны для Украины и России Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало" Черная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в УкраинеЧерная магия с ритуалами для Путина: таролог раскрыла неожиданный сценарий войны в Украине
Поддержите Главред

Последние новости

23:28

"Убейте меня, но я не полезу!": пенсионерка рассказала, как оккупанты зверствовали в Бородянке

23:24

В Сети вычислили членов экипажа уничтоженного ВСУ крейсера МоскваВидео

23:01

НАТО вмешается в войну: Арестович о возможной ядерной атакеВидео

22:58

Не 9 мая: эксперт назвал новую дату, к которой Путин ждет победу в войнеВидео

22:54

Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуВидео

Реклама
22:30

Виктор Павлик рассказал, кто из российских коллег поддержал его во время войны

22:29

Какой будет погода на Пасху 2022: синоптики дали неожиданный прогноз

22:24

Рашисты планировали бить химоружием по Киеву: в Сумской области нашли остатки заринаВидео

21:56

Разведка боем нарвалась на мощный огонь ВСУ: под Херсоном уничтожили технику РФ с пехотойВидео

21:53

Зеленский озвучил главные условия на переговорах с РоссиейВидео

21:34

Приметы на 18 апреля: что нельзя делать в Великий понедельник и как не попасть в бедуВидео

21:31

"Есть, попал": морпехи сожгли танк РФ Стугной и отправили в ад экипаж рашистовВидео

21:25

Крейсер "Москва" был воздушной защитой РФ: обстрел городов Украины – это месть Кремля – АрестовичВидео

21:02

Гороскоп для Мариуполя: астролог рассказала об ожесточенных боях и назвала дату освобождения городаВидео

20:47

"Мне стыдно, что я хотела дружбы с тобой": Полякова жестко обратилась к КиркоровуВидео

20:41

Медведчук согласился на обмен: Марченко срочно обратилась к куму Путину

20:37

Андрей Макаревич рассказал, за что Путин ненавидит Украину: "Боюсь, это только начало"

20:24

Оркам с Кавказа устроили огненную ловушку: морпехи "покрошили" оккупантов на ДонбассеВидео

20:05

"Минимум три года": эксперт назвал сроки прекращения войны в Украине и озвучил решающую датуВидео

19:55

Рашисты пошли на штурм: враг собирает ударный кулак для атаки на Донбассе – ГенштабВидео

Реклама
19:23

Почему России не удалось подавить Украину в одно касаниемнение

19:17

Без возможности внесения залога: суд отправил Медведчука под арестВидео

19:16

Уральских танкистов сожгли вместе с техникой: ВСУ разнесли колонну орков на ЧерниговщинеФотоВидео

19:12

Ксения Мишина "выпорола" Лукашенко в стиле Лидии Шефер: "Был отправлен сбывать свою шкуру Путину"Видео

19:11

Сценарий Донецка и Луганска: оккупанты РФ в мае планируют на Херсонщине "референдум" по "ХНР"Видео

19:10

"Русская армия пришла к нам в дом специально": Усик рассказала, что оккупанты наделали в их домеВидео

18:46

Копейка к копейке: названы знаки, которые имеют больше всего шансов разбогатеть

18:44

Готовность тракторных войск: в Финляндии высмеяли ядерную угрозу РФВидео

18:23

Задержание Медведчука: Зеленский рассказал, на кого могут обменять кума ПутинаВидео

18:08

Надо не ждать ядерного удара от РФ, а бить по ее экономике, чтобы и мыслей таких не было – ЗеленскийВидео

18:05

Эксперт пояснил, возможно ли заранее узнать о подготовке Путиным ядерного удара по Украине

17:59

После разоблачения преступлений армии Путина переговоры с РФ зашли в тупик - ЗеленскийВидео

17:51

"Это ерунда": в Чехии жестко ответили на ложь и угрозы РФ из-за поставок оружия УкраинеВидео

17:47

Украины и Россия могут подписать два документа: Зеленский раскрыл подробностиВидео

17:35

"Братские народы" для Папы Римского, или Как Украину в Ватикане принуждают к миру с Россиеймнение

17:27

Алексей Арестович. Как работает механизм "зрады"Видеоблоги

17:23

Требуют сдачи украинских военных: Зеленский признался, что на самом деле происходит в МариуполеВидео

17:20

Груз 200 для Питера: ВСУ ликвидировали генерал-майора, замкомандующего 8-й армией РФВидео

17:14

Битва на Донбассе может разразиться в ближайшие дни: США ускорят поставки боеприпасов для ВСУВидео

17:05

Экс-глава МИД назвал два фактора, из-за которых Кремль обречен проиграть в войнеВидео

Реклама
16:55

"Он очень жестокий был": женщина рассказала, как ее зверски изнасиловал 19-летний оккупантВидео

16:49

ФСБ задержала боевика Басурина за срыв планов химатаки в Мариуполе - ГУРВидео

16:43

Житомирская трасса: мост возле Стоянки вскоре откроют, в ОП показали видео

16:20

Нептун держит в страхе флот РФ: в США оценили потопление ВСУ крейсера МоскваВидео

16:13

Вкуснейший хлеб без выпечки на Пасху 2022 с секретной начинкой: удивительно простой рецептВидео

16:12

Поздравления с Пасхой: душевные картинки и открытки к светлому празднику

15:55

Армия Украины крушит позиции оккупантов РФ: массовые удары помогает наносить аэроразведкаВидео

15:48

Штраф или 15 суток за сравнение СССР и нацистской Германии: диктатор Путин подписал закон

15:45

Самый вкусный рулет из лаваша из трех ингредиентов: вкуснее не придумаешьВидео

15:26

Примирение вместо осуждения зла: почему бункерному деду до сих пор удается пугать Западмнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять