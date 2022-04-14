Чуда не произошло: кота, который стал символом несокрушимости Бородянки, спасти не удалось

Кота, который стал символом несокрушимости Бородянки, спасти не удалось/ t.me/Pravda_Gerashchenko/12467

Одним из символов несокрушимости города Бородянка в борьбе с российскими агрессорами стал кот, которого спасатели вытащили из-под завалов многоэтажного дома. К сожалению, он умер.

У животного, которое нашли на руинах Бородянке, обнаружили проблемы с желудком, ведь он долгое время просидел вообще без питания. Пушистый заметно похудел, а из его туловища, покрытого синяками, врачи вытащили несколько обломков дома, сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

"Его забрали и попытались спасти, но увы… Нанесенные рашистами увечья не оставили коту шансов на жизнь. А так хотелось бы, чтобы в истории Мурчика был счастливый финал. Да, его звали Мурчик и даже хозяева нашлись, опознали своего питомца по фотографии, ждали встречи. Но, увы…", - подытожил Геращенко.

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