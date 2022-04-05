Украинский Хатико: в Буче пес много дней просидел рядом с телом убитого оккупантами хозяина

В Буче рядом с телом убитого врагом хозяина много дней сидит пес / Фото facebook.com/UAnimals.official

В одном из городов Киевской области, который освободили от российских оккупантов, заметили пса, который сидит рядом с телом своего убитого военными рф хозяина.

Фото опубликовали в Facebook общественной организации UAnimals. В Telegram-канале Украина сейчас уточнили, что снимок сделан в Буче.

Российские захватчики убили мужчину, когда он ехал на велосипеде. Бездыханное тело осталось лежать возле дороги, а рядом с ним прилегла рыжая собака.

Отмечается, что животное не оставляло своего хозяина много дней.

"Пес не покидает владельца, которого под Киевом расстреляли российские оккупанты", – говорится в посте к фотографии.

Пес сидит возле тела хозяина в Буче / facebook.com/UAnimals.official

Украинцы в комментариях восхитились верностью пса и ужаснулись из-за жестокости оккупантов:

"В отличии от "орков" у собаки есть душа!"

"Больно, страшно, очень страшно, что такое может быть в 21 веке, убийства невинных людей, безоружных людей"

"Собака всегда была другом человека. А россияне - всегда враг. Это испокон веков. И после нынешних событий навеки"

"Господи, сохрани людей от врага! Дай Бог научиться варварам жить человечно, как эта собачка! Он умнее варваров!"

"Нам у таких собак и кошек нужно поучиться человечности".

Геноцид в Буче

1 апреля мэр Бучи Анатолий Федорук подтвердил, что украинские военные выгнали из города российских оккупантов.

Отступая, россияне минировали гражданские сооружения, объекты инфраструктуры и некоторые участки в пределах населенного пункта.

В освобожденном городе украинские военные начали зачистку территории от диверсантов и российских пособников.

Когда украинские защитники зашли в город, то увидели, какие зверства там творил враг. Российские военные насиловали и убивали украинцев.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны. Некоторые из них были расстреляны со связанными руками. Среди убитых и замученных - мужчины, женщины, дети.

В Буче в братской могиле похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Россия утверждает, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Но спутниковые снимки компании Maxar Technologies свидетельствуют, что тела погибших на улицах Бучи стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

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