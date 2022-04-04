Оккупантов поймали на лжи: убитые неделями находились на улицах Бучи

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В оккупированной российскими войсками Буче Киевской области тела погибших на улицах стали появляться в середине марта, когда город был под контролем РФ.

Об этом свидетельствуют спутниковые снимки компании Maxar Technologies, которые публикует издание The New York Times.

В соответствии со спутниковыми снимками из Бучи, легко опровергаются многочисленные заявления России о том, что убийства мирных жителей якобы произошли после вывода российских войск из пригорода Киева.

Тела невинно убитых мирных жителей начали появляться на улицах Бучи с 11 марта, когда город находился под оккупацией РФ.

Добавим, что на кадрах сравнивается и анализируется геолокация спутниковых снимков и видео с улиц Бучи, на которых видны тела убитых.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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