Возле Конотопа нашли тела трех замученных орками мирных жителей, людей просят не ходить в лес

Тростянец на Сумщине после освобождения от росийьсыкх оккупантов / Facebook Дмитрий Живицкий

В Сумской области украинские военные продолжают зачищать земли от российских захватчиков. В Конотопском районе уже нашли трех мертвых мирных жителей, которых убили россияне.

Об этом сообщил председатель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram. По его словам, тела погибших были обнаружены на местах, где дислоцировались оккупанты.

"Конотопский район. Продолжает район оправляться от нашествия орков. На местах бывший стоянок врага уже нашли, по меньшей мере, трех замученных украинцев. Мирных жителей", – отметил председатель ОВА.

Также он призвал местных жителей пока не ходить в леса, ведь там могут прятаться российские военные.

"Орки не забирают трупы своих военных – к этому мы привыкли еще с начала. А теперь оставляют и живых. Поэтому я в очередной раз прошу мирное население: будьте осторожны на дорогах, за пределами населенных пунктов общин", – подчеркнул Живицкий.

Напомним, ранее Живицкий сообщал, что Вооруженные силы фактически вернули контроль над конотопским районом днем 3 апреля. Сейчас там ведутся проверочные работы и продолжается зачистка от оккупантов.

Россияне пытают мирных жителей на оккупированных территориях

Ранее в Тростянце Сумской области после освобождения города от оккупантов правоохранители обнаружили тело мужчины, которого пытали россияне. Тело лежало в гараже и было с множественными телесными повреждениями.

Также ранее сообщалось, что в Буче Киевской области в одном из домов украинские военные нашли обустроенную российскими оккупантами пыточнуюк. Туда свозили безоружных бучанцев, связывали, ставили на колени и убивали выстрелом в голову. Позже стало известно, что подобную пыточную обнаружили и в подвале детского санатория в Буче. Там были тела пятерых местных жителей с завязанными руками.

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