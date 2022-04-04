В подвале детского санатория Бучи обнаружили пыточную

В подвале обнаружили пыточную / УНИАН

Прокуроры продолжают фиксировать военные преступления российских оккупантов в Буче. В подвале детского санатория обнаружили еще одну пыточную, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"В подвале одного из детских санаториев правоохранители обнаружили тела пятерых мужчин с завязанными руками. Военнослужащие вооруженных сил Российской Федерации пытали безоружных мирных жителей, а после этого убивали их", - пишет пресс-служба.

Сейчас на месте преступления находятся прокуроры и полиции. Устанавливаются все обстоятельства военного преступления и лица, причастные к этим зверствам.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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