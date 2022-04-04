Буча по всей Украине: Зеленский потребовал трибунала над военными преступниками РФ

Владимир Зеленский / Офис президента

Статья "Что Россия должна сделать с Украиной", опубликованная государственным агентством РФ РИА Новости, является одним из доказательств для будущего трибунала против российских военных преступников.

"Это не просто текст. Это одно из доказательств для будущего трибунала против русских военных преступников", - сказал президент Владимир Зеленский в понедельник, выступая по видеосвязи в парламенте Румынии.

По его словам, "в статье описывается четкий и просчитанный порядок уничтожения всего, что делает украинцев украинцами. Сказано, что нужно провести "деукраинизацию" и "деевропеизацию" Украины. Сказано, что даже название нашей государства надо стереть. Фактически сказано, что гибель наибольшего числа наших людей в войне только приветствуется".

"Я хочу, чтобы вы меня поняли: они даже не прячутся. Они открыто говорят о цели вторжения на территорию Украины. Если бы наша армия не выстояла, если бы наш народ не поднялся на защиту государства, они сделали бы то, что сделали в Буче – но на всей территории Украины", - заявил Зеленский.

Геноцид в Буче

После освобождения Киевской области стало известно о том, что российские военные насиловали и убивали украинцев в оккупированных населенных пунктах.

Во время захвата Бучи оккупанты убили сотни мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В Буче в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Оккупанты также пытали и убивали украинских детей.

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