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Рупор роспропаганды опубликовал прямой призыв устроить в Украине геноцид

4 апреля 2022, 20:01

В Москве больше не скрывают своих варварских устремлений.

Россия,флаг
Россия собирается устроить тотальные репрессии против украинского народа / УНИАН

На пропагандистском российском государственном сайте РИА Новости вышла статья, в которой политтехнолог Тимофей Сергейцев объясняет варварские преступные действия России против Украины, дескать, такой вот "политикой денацификации" и фактически говорит о геноциде украинского народа, уничтожении украинских властей, армии, культуры и любых атрибутов государства. Россия стремится построить здесь, дескать, "республики", и устроить репрессии против народа, который поддерживает Украину. Автор указывает, что все это может произойти в случае, если Россия победит в войне против Украины.

Статья называется "Что Россия должна сделать с Украиной". Наше государство, указывает автор – враг России, и, дескать, "инструмент Запада по уничтожению России". Такое государство Москве "не нужно".

Украинцев назвали "военными преступниками"

Сергейцев пишет, что Москва напала на Киева, потому что, дескать, значительная часть украинского народа "втянута нацистским режимом в свою политику".

"Денацификация необходима, когда значительная часть народа — вероятнее всего, его большинство — освоено и втянуто нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший — власть плохая". Признание этого факта — основа политики денацификации, всех ее мероприятий, а сам факт и составляет ее предмет", - утверждает он.Читайте также"Быть русским - стыдно": Юрий Горбунов рассказал о коллективной вине всего российского народа

Далее он указывает, что Россия не может прямо объявить украинцев "военными преступниками", поэтому решила устроить так называемую "денацификацию".

"Денацификация — это комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения, которая технически не может быть подвергнута прямому наказанию в качестве военных преступников", - пишет Сергейцев.

По его словам, значительная часть украинского народа – якобы "пособники нацизма". И Россия, дескать, должна их "наказать" и "перевоспитать"!

"Однако, помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма. Они поддерживали нацистскую власть и потакали ей. Справедливое наказание этой части населения возможно только как несение неизбежных тягот справедливой войны против нацистской системы, ведущейся по возможности бережно и осмотрительно в отношении гражданских лиц", - утверждает автор этой ереси.

Россия собирается устроить репрессии против украинцев

Сергейцев считает, что Россия должна "перевоспитать" украинцев при помощи жесткой цензуры во всех сферах.

"Дальнейшая денацификация этой массы населения состоит в перевоспитании, которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением) нацистских установок и жесткой цензурой: не только в политической сфере, но обязательно также в сфере культуры и образования", - пишет он.Читайте такжеОккупанты вешали женщин после изнасилований: Арестович шокировал подробностями зверств в Буче

Украину он видит несуверенным государством, которое не сможет оспорить репрессии России.

"Название Украина не может быть сохранено"

Российский "политтехнолог" строит планы по уничтожению нашего государства. Говорит, что оно не должно будет называться "Украиной" и ждет появление якобы "республик".

"Название "Украина", по-видимому, не может быть сохранено в качестве титула никакого полностью денацифицированного государственного образования на освобожденной от нацистского режима территории. Вновь созданные на свободном от нацизма пространстве народные республики должны и будут расти из практики хозяйственного самоуправления и социального обеспечения, восстановления и модернизации систем жизнеобеспечения населения", - мечтает Сергейцев.

Угрозы ликвидации украинских властей и унижение народа

Власти Украины, по сути, Сергейцев призывает "ликвидировать", а украинский народ якобы должен "искупить свою вину"!

"Бандеровская верхушка должна быть ликвидирована, ее перевоспитание невозможно. Социальное "болото", активно и пассивно ее поддержавшее действием и бездействием, должно пережить тяготы войны и усвоить пережитый опыт как исторический урок и искупление своей вины", - считает он.

План России по тотальному уничтожению Украины

  • ликвидация "вооруженных нацистских формирований" (под которыми понимаются любые вооруженные формирования Украины, включая ВСУ), а также "обеспечивающей их активность военной, информационной, образовательной инфраструктуры";
  • формирование "органов народного самоуправления и милиции (обороны и правопорядка)" "освобожденных территорий", "защищающих население от террора подпольных нацистских групп";
  • инсталляция российского информационного пространства;
  • изъятие учебных материалов и запрет образовательных программ всех уровней, содержащих "нацистские идеологические установки";
  • массовые следственные действия по установлению персональной ответственности за "военные преступления", "преступления против человечности", "распространение нацистской идеологии" и "поддержку нацистского режима";
  • "люстрация", "обнародование имен пособников нацистского режима", привлечение их к принудительному труду по восстановлению "разрушенной инфраструктуры" в порядке наказания за "нацистскую деятельность" (из числа тех, к кому не будет применена смертная казнь или лишение свободы);
  • принятие на местном уровне при кураторстве России первичных нормативных "актов денацификации" "снизу", запрет всех видов и "форм возрождения нацистской идеологии";
  • установление мемориалов, памятных знаков, памятников "жертвам украинского нацизма", увековечение "памяти героев борьбы с ним";
  • включение комплекса "антифашистских" и "денацификационных норм" в конституции "новых народных республик";
  • создание постоянно действующих "органов денацификации" на период 25 лет.
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