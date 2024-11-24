Могут ли выборы в Украине состояться уже в 2025 году: назван важный нюанс

Выборы не могут состояться быстро после окончания военного положения.

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Выборы в Украине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Главное из заявления эксперта:

Выборы в Украине вряд ли состоятся в мае 2025 года

В лучшем случае выборы состоятся не раньше второй половины 2025 года

Все будет зависеть от политики Трампа

Издание The Economist писало, что выборы в Украине могут состояться уже 25 мая. Политический и экономический эксперт Тарас Загородний ответил, действительно ли это возможно.

Во время чата на сайте Главред он подчеркнул, что не верит в выборы в мае 2025 года и не понимает, как это может произойти.

"Без окончания военного положения это невозможно. Даже если теоретически военное положение заканчивается, и сразу же начинается предвыборная кампания (а это 90 дней), то выборы не могут состояться так быстро, в определенную дату. В лучшем случае выборы состоятся не раньше второй половины 2025 года", - считает эксперт.

Он также добавил, что это зависит прежде всего от того, насколько быстро Трамп обрушит нефтяные цены и того, как быстро США начнут давить на Китай и бомбить Иран.

"Если Трамп и его администрация начнут действовать сразу после прихода к власти, события будут развиваться стремительно. Все эти страны увидят, что "полицейский возвращается", и шутки закончились. Эпоха размазанной, невнятной политики, которая была с 2009 года, когда к власти пришли Обама и Байден, когда они фактически простили россиянам Грузию, завершится. К власти в США приходят крутые ковбои, которые будут устанавливать свои порядки в духе международного права, выстроенного после 1945 года. И тогда станет понятно, как будут развиваться события: будут ли выборы, например, осенью следующего года, или, возможно, в середине 2025-го", - подчеркивает Загородний.

Эксперт также отметил, что пока он не видит, как все это может уложиться в такой короткий промежуток времени, "потому что все идет вплотную".

Смотрите видео чата с Тарасом Загородним, в котором эксперт рассказал о запуске ленд-лиза для Украины Трампом и близком ударе США по экономике РФ:

Выборы в Украине - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, издание The Economist писало, что 20 января 2025 года, дата инаугурации Трампа, первый момент для любого возможного прекращения огня и отмены военного положения, и 25 мая, самая ранняя дата выборов которая обсуждается.

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак говорил, что выборы в Украине хотят провести сразу после окончания войны.

Стоит подчеркнуть, что согласно Конституции, президентские выборы в Украине должны были состояться в конце марта 2024 года. Тогдашний секретарь совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что выборы состоятся сразу после завершения военного положения.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний - политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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