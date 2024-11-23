"Сотрудники посольств уезжают из Киева": в ЦПД объяснили, что происходит

Появилась информация о том, что из Киева якобы уезжают сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии.

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Уезжают ли сотрудники посольств из Киева / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, МИД Украины

Сотрудники иностранных посольств якобы начали уезжать из Киева после того, как Россия ударила по Днепру баллистической ракетой. В Центре противодействия дезинформации рассказали о том, что происходит на самом деле.

Оказалось, что это фейк и сотрудники посольств не уезжают из Киева. Все сотрудники иностранных дипломатических представительств продолжают выполнять свои обязанности на рабочих местах.

"Информация о том, что сотрудники посольств США, Великобритании, Франции и Германии, а также представители Бельгии, Нидерландов и скандинавских стран уехали за пределы Украины, не соответствует действительности", - сообщили в центре.

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Враг пытается посеять панику в украинском обществе, распространяя такие фейки.

Закрытие посольств в Киеве - что известно об угрозе массированного удара

Напомним, как ранее сообщал Главред, посольства США еще нескольких государств в Киеве решили временно закрыть свои офисы 20 ноября, получив "конкретную" информацию о вероятной "массированной" воздушной атаке на украинскую столицу.

Между тем глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко, комментируя реальность угрозы массированного ракетного обстрела отметил, что Россия заблаговременно подготовилась к атакам в зимний период. Враг накопил значительные запасы ракет, подготовил авиацию и флот, а также обеспечил разнообразие типов вооружения.

Директор Defense Express Сергей Згурец добавил, что Россия пытается повторно реализовать стратегии для масштабных атак. По его словам, последняя массированная атака крылатыми ракетами, осуществленная несколько дней назад, стала одной из самых мощных после длительного накопления ударного арсенала.

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