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Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

Руслана Заклинская
24 ноября 2024, 00:16
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Ракеты JASSM могут существенно изменить стратегическую ситуацию на фронте, поскольку способны поражать цели на расстоянии до 300 км на территории РФ.
Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters
Украина приближается к получению крылатых ракет JASSM / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, wikipedia.org

Коротко:

  • США близки к принятию решения о предоставлении Украине крылатых ракет большой дальности JASSM
  • О включении ракет в пакет помощи могут объявить до конца осени
  • JASSM позволят Украине поражать цели на расстоянии до 300 км на территории РФ

Соединенные Штаты близки к принятию решения о поставках Украине крылатых ракет большой дальности JASSM. Однако Киев может получить их только через несколько месяцев, когда Вашингтон решит все технические вопросы. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, ожидается, что объявление о включении этих ракет в новый пакет вооружений для Украины состоится до конца ноября. В то же время, по словам анонимных источников, окончательное решение еще не принято.

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Американские чиновники отмечают, что предоставление Украине этих ракет может кардинально изменить стратегическую ситуацию на фронте, поскольку большая часть территории России окажется в зоне действия высокоточных боеприпасов.

"Ракета JASSM может позволить Украине поражать цели на расстоянии около 300 км на территории России, включая по меньшей мере 30 авиабаз, некоторые из которых РФ использовала для нанесения ударов", - отметили в издании.

Военные аналитики считают, что ракеты JASSM позволят Украине наносить удары на большие расстояния, чем большинство нынешних ракетных систем. Тогда Россия будет вынуждена переместить свои войска и склады боеприпасов на значительные расстояния, что усложнит вражеское наступление и обеспечит Украине стратегическое преимущество.

Запуск ракет из точек вблизи северной границы Украины позволит поражать объекты даже в российских городах Воронеж и Брянск. На южном направлении ракеты могут использоваться для атак на аэродромы или военно-морские базы в Крыму.

По состоянию на сейчас JASSM интегрирована только для самолетов, разработанных в США. Как известно, Украина будет использовать несколько десятков F-16, каждый из которых способен нести две ракеты. Одно из официальных лиц США заявило, что в стране также пытались адаптировать ракету для использования на других типах самолетов, которые есть на вооружении Украины.

Что известно о ракетах AGM-158 JASSM?

AGM-158 JASSM (сокр. Joint Air-to-Surface Standoff Missile) - американская высокоточная крылатая ракета класса "воздух - поверхность", разработанная корпорацией Lockheed Martin. Предназначена для поражения важных, высокозащищённых стационарных и перемещаемых (квазистационарных) целей в любых метеоусловиях и в любое время суток, с дистанций вне зоны действия средств ПВО противника.

По состоянию на 2024 год изготовлено 6529 таких ракет.

Операционная дальность ракет AGM-158A составляет 360 км, пишет Википедия.

Военная помощь Украине - последние новости

Напомним, 20 ноября Министерство обороны США объявило о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов. Эта помощь будет предоставлена в рамках программы президентских полномочий по сокращению запасов оружия (PDA), предусматривающей передачу оружия со складов американской армии.

Также правительство США готовит новые пакеты помощи для Украины, которые будут анонсированы в ближайшее время. По словам пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер, США будут продолжать наращивать военную помощь, в частности предоставят Украине 100 дополнительных ракет Patriot и AMRAAM для усиления противовоздушной обороны.

Как сообщал Главред, правительство Великобритании объявило о выделении 7,5 млн фунтов стерлингов (более 9,5 млн долларов) для закупки дронов. Их направят на закупку дронов для Украины.

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Что нужно знать о Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британское агентство новостей и поставщик данных о финансовых рынках, предоставляющий информационные сообщения газетам и другим средствам массовой информации, пишет Википедия.

Reuters считается одним из крупнейших в мире международных новостных агентств. Агентство существует с середины XIX века

В Reuters работают более 14 000 сотрудников в 91 стране мира. Среди них около 2300 журналистов, а также фотокорреспондентов и видеооператоров. В целом агентство имеет 197 бюро, которые работают по всему миру.

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