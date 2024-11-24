Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

Зеленский отметил, что Россия продолжает тактику воздушного террора для того, чтобы посеять страх и панику среди украинцев.

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Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю / Коллаж Главред, фото: ГСЧС

О чем сказал Зеленский:

РФ выпустила по Украине за последнюю неделю более 800 авиабомб, 460 БпЛА и более 20 ракет

Россия пытается посеять панику внутри Украины

Украина нуждается в усилении систем ПВО

Российские оккупанты за последнюю неделю почти каждый день наносили удары по Украине с применением различных типов оружия. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этой ночью силам ПВО удалось уничтожить около 50 ударных дронов.

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Кроме того, за последнюю неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", - подчеркнул президент.

Он отметил необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины и сообщил, что работа в этом направлении продолжается совместно с международными партнерами. Защита украинского неба остается приоритетом.

"Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает", - резюмировал он.

Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеских МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах баллистическими ракетами. Около пяти утра в Днепре прогремели взрывы.

Научный сотрудник ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн в интервью CNN заявил, что удар по Днепру служил ядерным предупреждением, независимо от дальности ракеты. Он подчеркнул, что ключевая разница между межконтинентальной баллистической ракетой и другими типами заключается только в дальности, но критически важным является ее боевая нагрузка.

22 ноября появилась информация о закрытии воздушного пространства РФ с 06:00 до 22:00 в связи с возможными новыми испытаниями на полигоне Капустин Яр, откуда была запущена ракета "Кедр" по Днепру. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что эти действия можно расценивать как угрозу повторного удара баллистической ракетой "Кедр" по территории Украины.

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Что такое КАБы? Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия. Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

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