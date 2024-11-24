Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

Юрий Берендий
24 ноября 2024, 11:44
221
Зеленский отметил, что Россия продолжает тактику воздушного террора для того, чтобы посеять страх и панику среди украинцев.
Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский
Зеленский рассказал, сколько авиаударов нанесла РФ за неделю / Коллаж Главред, фото: ГСЧС

О чем сказал Зеленский:

  • РФ выпустила по Украине за последнюю неделю более 800 авиабомб, 460 БпЛА и более 20 ракет
  • Россия пытается посеять панику внутри Украины
  • Украина нуждается в усилении систем ПВО

Российские оккупанты за последнюю неделю почти каждый день наносили удары по Украине с применением различных типов оружия. Об этом в своем Telegram сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, этой ночью силам ПВО удалось уничтожить около 50 ударных дронов.

видео дня

Кроме того, за последнюю неделю Россия применила против Украины более 800 управляемых авиабомб, около 460 ударных дронов и более 20 ракет различных типов.

"Украина не является полигоном для испытания оружия. Украина - суверенное и независимое государство. Но Россия до сих пор продолжает свои попытки уничтожить наших людей, посеять страх и панику, ослабить нас", - подчеркнул президент.

Он отметил необходимость усиления системы противовоздушной обороны Украины и сообщил, что работа в этом направлении продолжается совместно с международными партнерами. Защита украинского неба остается приоритетом.

"Спасибо всем в мире, кто это понимает и помогает", - резюмировал он.

Инфографика КАБ, инфографика
Что известно о КАБах / Инфографика: Главред

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 21 ноября в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета вражеских МиГ-31К, которые являются носителями ракет "Кинжал", и стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Воздушные силы ВСУ предупреждали о возможных ударах баллистическими ракетами. Около пяти утра в Днепре прогремели взрывы.

Научный сотрудник ядерного проекта в Осло Фабиан Хоффманн в интервью CNN заявил, что удар по Днепру служил ядерным предупреждением, независимо от дальности ракеты. Он подчеркнул, что ключевая разница между межконтинентальной баллистической ракетой и другими типами заключается только в дальности, но критически важным является ее боевая нагрузка.

22 ноября появилась информация о закрытии воздушного пространства РФ с 06:00 до 22:00 в связи с возможными новыми испытаниями на полигоне Капустин Яр, откуда была запущена ракета "Кедр" по Днепру. Военный обозреватель Денис Попович отметил, что эти действия можно расценивать как угрозу повторного удара баллистической ракетой "Кедр" по территории Украины.

Другие новости:

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба (КАБ) - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ракетный удар
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

11:55Украина
Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

11:44Украина
Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

11:19Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

Последние новости

11:56

Гороскоп Таро на неделю с 25 ноября по 1 декабря

11:55

Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

11:44

Более 1200 воздушных целей: РФ нанесла массированный удар по Украине - Зеленский

11:19

Силы обороны поразили ЗРК "С-400" российских оккупантов на Курщине - Генштаб

11:07

Сокрушительные удары ракетами по территории РФ: названа следующая цель Украины

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
10:56

Потушить свет для миллионов: РФ готовит кибератаки на Великобританию - The Telegraph

10:24

Финансовый гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря

10:15

Россия выпустила по Украине 73 беспилотника: сколько сбила ПВО

10:04

Гороскоп на неделю с 25 ноября по 1 декабря: Весам - совет, Львам - важное событие

Реклама
09:50

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 ноября (обновляется)

09:48

Усилить Украину перед Трампом: Байден пошел на радикальные шаги - Bloomberg

09:36

Будет означать поражение: Трамп может пойти на выгодную для Путина сделку - WP

09:30

Карта Deep State онлайн за 24 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:31

Заходили разными курсами: враг атаковал столицу и Киевскую область дронами, детали

08:31

ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

07:48

РФ за 3 месяца производит столько оружия, как ЕС за год - Писториус

06:06

Путин повышает смертельные ставки для Запада, а кровавую цену платит Украинамнение

05:36

Гороскоп на завтра 25 ноября: Рыбам - неистовая удача, Весам - впечатляющая возможность

04:30

"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - ЗагороднийВидео

03:32

Почему важно не ставить горячее в холодильник: причину запрета знают не все

Реклама
03:04

Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

02:30

Самые верные и лучшие друзья: какие знаки зодиака никогда не предадут - список

00:16

Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

23 ноября, суббота
23:59

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

23:23

"Сотрудники посольств уезжают из Киева": в ЦПД объяснили, что происходит

22:48

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атакуФотоВидео

21:26

ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

21:09

"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

20:12

Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

20:09

Не справился: принц Уильям прокомментировал болезнь отца и супруги Кейт

19:44

Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

19:39

РФ готовила новый геноцид украинцев: в ГУР рассказали о "расстрельных списках"

19:20

Теперь официально: Украина может атаковать РФ ракетами SCALP - МИД Франции

19:09

Свет почти не будут выключать: какими будут графики отключения света 24 ноября

18:55

Путин и его шантаж Запада: для чего была проведена "психологическая атака"?мнение

18:21

Не только учителям: кому еще с 1 января будут начислять доплату к зарплате

18:16

"Есть шансы завершить войну в 2025 году": Зеленский - о предложениях Трампа

17:58

У оккупантов "горят" дедлайны: Зеленский раскрыл планы Кремля относительно Курщины

17:50

Хочет украинские металлы: Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке - Bild

17:39

"Появился ступор": Залужный шокировал прогнозом "мощного прорыва" РФ

Реклама
17:28

"Путин не остановится": соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с РФ

16:55

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

16:47

Издевается: в сети обсуждают, как Гарри относится к Меган Маркл

16:40

Войска КНДР скоро будут воевать против Украины: глава Пентагона раскрыл план РФ

16:38

Почему бутылки для вина имеют вогнутое дно: эксперты раскрыли древнюю тайну

16:00

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

15:56

РФ тестирует ракету "Кедр": существует угроза повторного удара по Украине - эксперт

15:17

Достаточно хорошие перспективы: эксперт порадовал, что отключений света станет меньше

15:02

Как "скинуть" пару килограммов: стилист назвала вещи, которые стройнят фигуру

15:02

Почему набирается вес зимой и что с этим делать: Марина Боржемская раскрыла секрет

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеВсе о шоу-бизнесеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять