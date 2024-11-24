ВСУ потеряли почти половину территории в Курской области: что известно

Сейчас против Украины воюет примерно 575 тыс. российских солдат.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

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Россияне разместили 59 тыс. солдат на Курщине

Сейчас ВСУ контролируют около 800 кв. км.

Самая сложная ситуация в районе Курахово

Украина потеряла более 40% территории в Курской области РФ из-за волны контратак российской армии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленный военный источник в Генштабе.

Отмечается, что россияне разместили 59 тыс. солдат в Курской области с тех пор, как ВСУ ворвались туда в начале августа и стремительно продвинулись, застав Кремль врасплох.

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"В лучшем случае мы контролировали около 1376 кв км, теперь эта территория меньше. Противник усиливает свои контратаки. Сейчас мы контролируем около 800 кв км. Мы будем удерживать эту территорию столько, сколько будет целесообразно с военной точки зрения", - отметил источник в Генштабе.

Там также добавили, что большинство северокорейских военных в Курской области продолжают проходить подготовку.

"Наибольшую угрозу сейчас представляет ситуация в районе Курахово, поскольку оккупанты продвигаются туда со скоростью 200-300 м в день и смогли прорваться в некоторых районах. Курахово является трамплином к логистическому центру Покровск в Донецкой области", - подчеркнул источник издания.

По данным источника, сейчас против Украины воюет около 575 тыс. российских солдат, и РФ намерена увеличить это количество до 690 тыс.

Операция ВСУ в Курской области - что известно

Напомним, как сообщал Главред, Владимир Зеленский заявил, что в Москве спешат выбить украинские силы из Курщины. Путин стремится успеть это сделать до того, как Трамп сядет в Белом доме.

Военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев заявил, что российским оккупантам не удалось продавить оборону Украины в районе Малой Локни, самые тяжелые бои идут в районе Плехово - села в Суджанском районе Курской области РФ.

Кроме того, утром 20 ноября Воздушные силы Украины выпустили 10 крылатых ракет Storm Shadow по цели в Курской области России. Мишенью мог быть командный пункт, расположенный в Марьино.

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