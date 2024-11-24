Света будет больше: в некоторых областях Украины изменили графики отключений

Графики отключения света на 24 ноября.

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Графики отключения света / коллаж: Главред, фото: pixabay

Кратко:

Графики отключений света на 24 ноября сократили

В некоторых областях ограничения будут применять только в отношении одной группы на три часа

Сегодня, 24 ноября, отключений света в некоторых областях Украины должно стать меньше. Об этом сообщает ДТЭК.

Отмечается, что от Укрэнерго поступили новые команды, согласно которым уменьшился объем отключений.

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В частности, в Киевской, Днепропетровской, Одесской областях и в Киеве ограничения будут применять только в отношении одной группы на три часа.

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света / фото: ДТЭК

Отключение света / фото: ДТЭК

"В случае изменений, будем оперативно вас информировать в нашем телеграмм-канале", - отметили в ведомстве.

Отключение света в Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, эксперт по энергетике Геннадий Рябцев заявил, что есть достаточно хорошие перспективы, что эти ограничения продлятся недолго.

Генеральный директор энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко пояснил, что постоянно отслеживать графики сложно, но это необходимо. Укрэнерго корректирует их в течение дня, а регулярные атаки на энергосистему и большие объемы ремонтных работ затрудняют создание стабильного прогноза даже на несколько дней вперед.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко сообщил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.

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Что известно о ДТЭК? ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины. Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

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