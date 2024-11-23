Не секрет, что Виктор Ющенко в 2004 году получил почти смертельное отравление.

https://glavred.info/ukraine/kto-veroyatnee-vsego-otravil-yushchenka-razvedka-ssha-nakonec-rassekretila-dokument-10616837.html Ссылка скопирована

В Штатах опубликовали документ, в котором рассказывается об отравлении экс-президента / коллаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine

О чем рассказали в разведке:

Путинский режим убивает политических оппонентов диктатора России за рубежом

Российская разведка, по данным соратников экс-президент а , ввела химический диоксин в пищу Ющенка

Сегодня стало известно, что разведка Соединенных Штатов рассекретила документ об убийствах за рубежом политических оппонентов диктатора России Владимира Путина. Среди целей путинского режима упоминаются критики его правительства, международные деятели и лидеры, которые поддерживают Украину в войне.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на документ разведки США.

видео дня

Документ также содержит упоминание о том, что соратники Ющенко считают РФ виновной в отравлении, учитывая примененный диоксин.

"... политические и оппозиционные лидеры в ключевых бывших советских республиках, которые считаются угрозой. Ярким примером является бывший президент Украины Виктор Ющенко, который в 2004 году подвергся почти смертельному отравлению. Его сторонники пришли к выводу, что российская разведка ввела химический диоксин в его пищу, когда он был кандидатом в президенты, выступавшим за интеграцию Украины с Западом", - говорится в сообщении.

Главред также рассказывал больше деталей, как Путин убивал своих противников.

В опубликованном документе Штатов описываются резонансные преступления, связанные с деятельностью российских спецслужб за рубежом. Основной акцент ставится на отравлении политических оппонентов и других форм покушений на жизнь критиков путинского режима.

"Такие действия показывают тактику использования химического оружия и других методов для устранения целей, даже если они находятся за рубежом. РФ делает это с целью запугивания и укрепления влияния. Такие случаи освещают систематическую агрессию со стороны России против инакомыслящих и политических оппонентов", - говорится в материале.

Другие преступления режима Кремля

Вероятно, РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник". Аналитики Института изучения войны (ISW) не исключают - в ближайшие дни Россия может провести дополнительные испытательные пуски таких же или аналогичных баллистических ракет, чтобы добиться того же риторического эффекта.

Не так давно агрессивный режим России втянул в войну КНДР. Аналитики удивили, как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне. Оказалось, что в обмен на военную помощь Кремль поставляет КНДР нефть, несмотря на санкции ООН. А также КНДР также, вероятно, получила от России системы ПВО или пушечные установки.

Кроме этого, Путин поставил новую цель на фронте. Кремль дал приказ завершить наступление и выполнить задачу по захвату Купянск-Узлового до Нового года, однако не все пошло в планах врага по маслу.

Читайте также:

Кто такой Виктор Ющенко? Виктор Ющенко - украинский политик и государственный деятель, банкир. 3-й Президент Украины (23 января 2005 - 25 февраля 2010). Седьмой премьер-министр Украины (1999-2001). Народный депутат Украины V созыва (2002-2005), основатель и Председатель Совета Института Президента Виктора Ющенко "Стратегические инициативы". Третий председатель Национального банка Украины (1993-2000), исполняющий обязанности Председателя Национального Банка Украины (27 января 1997-5 февраля 1997), лидер Оранжевой революции, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред