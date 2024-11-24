Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

Главное из заявления командира:
- Оккупанты могут полностью захватить Донецкую область
- Россия может начать говорить о переговорах
- Не нужно недооценивать врага
В ближайшее время российские оккупанты могут полностью захватить Донецкую область. Об этом сказал и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач с позывным "Дыра" в интервью изданию Online.UA.
По его словам, это может произойти до зимы.
"Думаю, что до зимы они Донецкую область "закроют", то есть полностью заберут под свой контроль. И дальше, возможно, какие-то переговоры будут. Очень много говорят, что будут переговоры, "заморозка", но я этим стараюсь не сильно интересоваться. У меня есть конкретная задача и работа, и все свои силы и ресурсы стараюсь направить на нее, чтобы меня не демотивировали плохие новости в политике", - отметил он.
Командир подчеркнул, что не нужно недооценивать врага, говоря о профессиональности российской армии. Ведь российская "спецура", то есть спецназовцы, имеют высокий уровень подготовки.
"Часто недооценивают врага и обесценивают труд, который вкладывают украинские воины. У россиян на самом деле также есть "спецура", и бывает так, что россияне сначала отправляют (неподготовленные войска, - ред.), но ими руководит подготовленное подразделение, которое уже в конце заходит и зачищает украинские позиции", - добавляет Деркач.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, Украина потеряла более 40% территории в Курской области РФ из-за волны контратак российской армии.
Также известно, что в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму. Цель прибытия северокорейских военных в Мариуполь пока остается непонятной.
Военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
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