Россия может полностью оккупировать Донецкую область: военный назвал сроки

Российские спецназовцы имеют высокий уровень подготовки.

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Бои в Донецкой области / коллаж: Главред, фото: Оперативное командование "Запад", 4 отдельная танковая бригада

Главное из заявления командира:

Оккупанты могут полностью захватить Донецкую область

Россия может начать говорить о переговорах

Не нужно недооценивать врага

В ближайшее время российские оккупанты могут полностью захватить Донецкую область. Об этом сказал и.о. командира взвода роты "Гонор" батальона "Волки Да Винчи" Дмитрий Деркач с позывным "Дыра" в интервью изданию Online.UA.

По его словам, это может произойти до зимы.

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"Думаю, что до зимы они Донецкую область "закроют", то есть полностью заберут под свой контроль. И дальше, возможно, какие-то переговоры будут. Очень много говорят, что будут переговоры, "заморозка", но я этим стараюсь не сильно интересоваться. У меня есть конкретная задача и работа, и все свои силы и ресурсы стараюсь направить на нее, чтобы меня не демотивировали плохие новости в политике", - отметил он.

Командир подчеркнул, что не нужно недооценивать врага, говоря о профессиональности российской армии. Ведь российская "спецура", то есть спецназовцы, имеют высокий уровень подготовки.

"Часто недооценивают врага и обесценивают труд, который вкладывают украинские воины. У россиян на самом деле также есть "спецура", и бывает так, что россияне сначала отправляют (неподготовленные войска, - ред.), но ими руководит подготовленное подразделение, которое уже в конце заходит и зачищает украинские позиции", - добавляет Деркач.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Украина потеряла более 40% территории в Курской области РФ из-за волны контратак российской армии.

Также известно, что в захваченном российскими оккупантами Мариуполе Донецкой области заметили военных из КНДР, которые были переодеты в российскую военную форму. Цель прибытия северокорейских военных в Мариуполь пока остается непонятной.

Военный эксперт Иван Ступак заявил, что российские войска могут полностью окружить город Курахово в Донецкой области. Украинские военные смогут удержаться в городе лишь несколько недель, после чего могут быть вынуждены отступить.

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