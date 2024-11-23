РФ готовила новый геноцид украинцев: в ГУР рассказали о 'расстрельных списках'

К новому геноциду украинцев Россия готовилась задолго до полномасштабного вторжения, отметил Кирилл Буданов.

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Россия готовила геноцид украинцев задолго до полномасштабного вторжения / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

Коротко:

Россия готовила геноцид еще до начала полномасштабного вторжения

В списки, подлежащие расстрелу, входили учителя украинского языка, ветераны АТО, журналисты, священники и другие деятели

Оккупанты получали инструктажи о местах для коллективных захоронений

Россия вела подготовку к геноциду украинцев еще задолго до начала полномасштабного вторжения. Враг готовил создание расстрельных списков, мобильных передвижных крематориев и массовые захоронения. Об этом начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил во время выступления на форуме "Геноцидальные практики РФ в Украине: от Голодомора до российско-украинской войны".

По его словам, подготовка к геноциду началась задолго до 2022 года. Российское руководство, в частности президент Владимир Путин еще в 2021 году отрицал право украинской нации на существование в своей статье. В то же время российская пропаганда и государственные органы активно призывали к уничтожению украинцев.

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"Геноцид украинцев является не только государственной политикой РФ, но и обязательным общественным убеждением, спущенным сверху", - подчеркнул Буданов.

Руководитель ГУР отметил, что перед вторжением российским оккупантам проводили инструктажи о местах для коллективных захоронений.

"(В расстрельные списки - Главред) должны были войти учителя украинского языка, литературы, истории, ветераны АТО, журналисты, ученые, писатели, священники Православной церкви Украины и других конфессий, которые поддерживали Украину, общественные и политические деятели, руководители органов государственной власти и самоуправления", - рассказал он.

Буданов подчеркнул, что маниакальные инструкции и установки воплощались в разных регионах Украины, куда вторглись россияне.

"Мы видели ужасные массовые преступления против украинских граждан, факты которых стали известны на весь мир. Зверства подразделений ВС РФ в Бородянке, Буче, Гостомеле, Изюме, Мариуполе и многих других населенных пунктах Украины показали, что эти одинаковые и синхронные действия опирались на четкие доктринальные положения российской геноцидальной политики власти и военного руководства", - отметил начальник ГУР.

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Напомним, заместитель руководителя ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что главной задачей РФ на осенне-зимний период является выход на границы Донецкой и Луганской областей. Стратегической целью России остается полный контроль над территорией Украины.

Также Владимир Путин анонсировал продолжение испытаний ракетного комплекса "Орешник", назвав его гарантом суверенитета и территориальной целостности России. Во время совещания в Кремле он похвалил разработку и заявил, что "Орешник" может сравниться со стратегическим оружием, хотя не является средством массового поражения.

Как сообщал Главред, Буданов разъяснил, что "Орешник" - это шифр научно-исследовательской работы, а сама система "Кедр" является баллистической ракетой средней дальности, способной нести ядерную боеголовку. По его словам, ракета является экспериментальной и еще не производится серийно.

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Кто такой Кирилл Буданов Кирилл Буданов (род. 4 января 1986, г. Киев) – украинский военачальник, начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-лейтенант. С 2014 года участвовал в российско-украинской войне, получил несколько ранений. В 2018-2020 годах выполнял специальные задания, информация о которых засекречена. В середине 2020 года стал заместителем директора департамента Службы внешней разведки Украины, а вскоре возглавил Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет Википедия.

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