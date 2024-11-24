Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

Головоломки — это отличный способ улучшить память, способность концентрироваться и общие когнитивные функции.
Главред бросает вам вызов и предлагает решить новую головоломку, которая покажет, являетесь ли вы человеком с высоким уровнем IQ.
Посмотрите внимательно на картинку выше. Вы увидите 11 рядов с буквой M. Ваша задача состоит в том, чтобы найти среди них спрятанную букву N. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд.
При этом время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего 11 секунд, чтобы выполнить задачу.
Если вы сможете обнаружить спрятанную букву в течение 11 секунд, то вы можете искренне похвастаться своим высоким IQ.
Чтобы найти лишнюю букву, попробуйте быстро просмотреть все строки и столбцы.
Подсказка. Посмотрите на верхнюю половину изображения. Буква N спрятана на пересечении третьей строки и пятого столбца.
Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.
Также мы предлагали вам найти желтую машину на оживленной улице всего за 7 секунд.
Вам также может быть интересно:
- Потрясающая головоломка с мороженым: лишь единицы найдут 3 пустых рожка за 30 секунд
- Нужно найти вора менее чем за 11 секунд: головоломка для самых внимательных
- Найти овечку среди сотни козлят: интересная головоломка для самых внимательных
Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред