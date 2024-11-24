Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

Анна Ярославская
24 ноября 2024, 03:04
22
Лишь люди с высоким IQ могут справиться с этой сложной головоломкой.

Головоломка
Сможете ли вы найти букву N? / Фото: mirror.co.uk

Головоломки — это отличный способ улучшить память, способность концентрироваться и общие когнитивные функции.

Главред бросает вам вызов и предлагает решить новую головоломку, которая покажет, являетесь ли вы человеком с высоким уровнем IQ.

видео дня

Посмотрите внимательно на картинку выше. Вы увидите 11 рядов с буквой M. Ваша задача состоит в том, чтобы найти среди них спрятанную букву N. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

При этом время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего 11 секунд, чтобы выполнить задачу.

Если вы сможете обнаружить спрятанную букву в течение 11 секунд, то вы можете искренне похвастаться своим высоким IQ.

Чтобы найти лишнюю букву, попробуйте быстро просмотреть все строки и столбцы.

Подсказка. Посмотрите на верхнюю половину изображения. Буква N спрятана на пересечении третьей строки и пятого столбца.

Правильный ответ на головоломку
Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.

Также мы предлагали вам найти желтую машину на оживленной улице всего за 7 секунд.

Вам также может быть интересно:

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

головоломки
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - Загородний

"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - Загородний

04:30Мир
Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

00:16Украина
Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

23:59Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

Гороскоп на завтра 24 ноября: Девам - неожиданный доход, Козерогам - большая удача

Гороскоп на завтра 24 ноября: Девам - неожиданный доход, Козерогам - большая удача

РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник": аналитики назвали цели врага

РФ скоро может снова запустить ракету "Орешник": аналитики назвали цели врага

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атаку

Последние новости

04:30

"Будет клиническая смерть экономики России": на РФ надвигаются серьезные проблемы - Загородний

03:32

Почему важно не ставить горячее в холодильник: причину запрета знают не все

03:04

Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

02:30

Самые верные и лучшие друзья: какие знаки зодиака никогда не предадут - список

00:16

Украина может получить ракеты JASSM: США близки к принятию решения - Reuters

Бронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцевБронирование по-новому, тысяча Зеленского и подорожание продуктов: что меняется с 1 декабря для украинцев
23 ноября, суббота
23:59

Работник ТЦК поймали на покупке себе двух машин почти даром

23:23

"Сотрудники посольств уезжают из Киева": в ЦПД объяснили, что происходит

22:48

В Курске мощная "бавовна": россияне истерично жалуются на ракетную атакуФотоВидео

21:26

ПВО продержится 3 месяца: Залужный заявил, что Запад не готов к войне с РФ

Реклама
21:09

"Генералы должны быть в окопах": Зеленский - об изменениях управления в ВСУ

20:12

Свет не будут выключать: в Украине досрочно отменили графики - Укрэнерго

20:09

Не справился: принц Уильям прокомментировал болезнь отца и супруги Кейт

19:44

Снегопады и штормовой ветер: синоптик назвала дату, когда придет потепление

19:39

РФ готовила новый геноцид украинцев: в ГУР рассказали о "расстрельных списках"

19:20

Теперь официально: Украина может атаковать РФ ракетами SCALP - МИД Франции

19:09

Свет почти не будут выключать: какими будут графики отключения света 24 ноября

18:55

Путин и его шантаж Запада: для чего была проведена "психологическая атака"?мнение

18:21

Не только учителям: кому еще с 1 января будут начислять доплату к зарплате

18:16

"Есть шансы завершить войну в 2025 году": Зеленский - о предложениях Трампа

17:58

У оккупантов "горят" дедлайны: Зеленский раскрыл планы Кремля относительно Курщины

Реклама
17:50

Хочет украинские металлы: Трамп может договориться о "выгодной" мирной сделке - Bild

17:39

"Появился ступор": Залужный шокировал прогнозом "мощного прорыва" РФ

17:28

"Путин не остановится": соратник Трампа раскритиковал идею мирных переговоров с РФ

16:55

Можно ли заниматься уборкой в этот день: строгие приметы 24 ноября

16:47

Издевается: в сети обсуждают, как Гарри относится к Меган Маркл

16:40

Войска КНДР скоро будут воевать против Украины: глава Пентагона раскрыл план РФ

16:38

Почему бутылки для вина имеют вогнутое дно: эксперты раскрыли древнюю тайну

16:00

Кто вероятнее всего отравил Ющенка: разведка США наконец рассекретила документ

15:56

РФ тестирует ракету "Кедр": существует угроза повторного удара по Украине - эксперт

15:17

Достаточно хорошие перспективы: эксперт порадовал, что отключений света станет меньше

15:02

Как "скинуть" пару килограммов: стилист назвала вещи, которые стройнят фигуру

15:02

Почему набирается вес зимой и что с этим делать: Марина Боржемская раскрыла секрет

14:36

Украину накроет потепление: синоптик назвала дату

14:17

Неужели из-за болезни: поведение Путина удивило журналистов - что заметили в Bild

14:17

Как выглядит певица Катя Chilly: куда она пропала

14:02

Где спряталась собака: лишь единицы найдут ее среди овец за 5 секунд

14:00

Минус солдаты КНДР и генерал: появились подробности удара ракетами Storm Shadow

13:47

Ситуация на ЗАЭС - опасная: министр энергетики предупреждает об угрозе

13:33

Раздал самое ценное: как Путин поблагодарил корейцев за участие в войне - аналитики удивили

13:30

Путин пойдет ва-банк, когда будет загнан в угол: Лакийчук - об угрозе ядерного удара РФ

Реклама
12:48

Армия РФ готовится к новому наступлению: партизаны назвали вероятное направление

12:36

Что можно и нельзя носить девушкам невысокого роста: топ-10 правилВидео

12:26

Взлетит в цене из-за спроса: эксперт сказал, каким будет курс доллара в декабре

12:22

Некоторые отсрочки от мобилизации теряют силу 28 февраля - постановление Кабмина

11:46

Цены на продукты в декабре: стоит ли ожидать подорожания товаров перед праздниками

11:37

"РФ накроют сразу 2 кризиса": заморозки войны не будет, США запустят другой план - ЗагороднийВидео

11:34

Выдвинули сразу два жестких условия: поляки снова начали забастовку на границе

11:10

Жена Остапчука похвасталась дорогущим подарком

10:52

Никто не догадается, что они родом из СССР: как переделать старые елочные игрушкиВидео

10:44

В Украине резко выросла цена на популярный овощ: сколько стоит сейчас килограмм

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять