Сложная головоломка со спрятанной буквой: задачу нужно решить за 11 секунд

Лишь люди с высоким IQ могут справиться с этой сложной головоломкой.

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Сможете ли вы найти букву N? / Фото: mirror.co.uk

Головоломки — это отличный способ улучшить память, способность концентрироваться и общие когнитивные функции.

Главред бросает вам вызов и предлагает решить новую головоломку, которая покажет, являетесь ли вы человеком с высоким уровнем IQ.

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Посмотрите внимательно на картинку выше. Вы увидите 11 рядов с буквой M. Ваша задача состоит в том, чтобы найти среди них спрятанную букву N. Это сложнее, чем кажется на первый взгляд.

При этом время на решение головоломки ограничено - у вас есть всего 11 секунд, чтобы выполнить задачу.

Если вы сможете обнаружить спрятанную букву в течение 11 секунд, то вы можете искренне похвастаться своим высоким IQ.

Чтобы найти лишнюю букву, попробуйте быстро просмотреть все строки и столбцы.

Подсказка. Посмотрите на верхнюю половину изображения. Буква N спрятана на пересечении третьей строки и пятого столбца.

Правильный ответ на головоломку / Фото: mirror.co.uk

Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.

Также мы предлагали вам найти желтую машину на оживленной улице всего за 7 секунд.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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