Суперсложный тест на логику: в какой шляпе находится кот

Загадку может решить лишь треть любителей головоломок.

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Вы должны угадать, в какой шляпе находится кот / Коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот

Если вы любите головоломки и тесты на логику, то эта задача действительно заставит вас пошевелить мозгами. Понадобится вся ваша концентрация, чтобы найти правильный ответ.

Время на решение головоломки не ограничено. Первое, что нужно сделать, это внимательно изучить условия.

Итак, есть три шляпы. Записка возле первой шляпы гласит: "В этой шляпе спрятан кот".

Возле второй: "Кота в этой шляпе нет".

На записке возле третьей шляпы написано: "Кота нет в первой шляпе".

Казалось бы, все просто. Но лишь одно из этих утверждений верно. Как вы считаете, в какой шляпе находится кот?

К слову, эту загадку может решить лишь треть любителей головоломок.

Подсказка. Вам необходимо предположить, что кот находится в одной из шляп, затем посмотреть, применимо ли каждое утверждение к этому случаю. Если нет, рассмотрите другую шляпу. Если в итоге получается одно истинное утверждение и два ложных, тогда вы поймете, в какой шляпе находится кот.

Смотрите видео - Хитрая головоломка с котом:

Правильный ответ.

Предположим, что кошка в шляпе номер 2, тогда утверждение, соответствующее этой шляпе, является ложным. Кроме того, первое утверждение также неверно, поскольку кошка в шляпе номер два, а не в шляпе номер один. Тогда истинное утверждение — у шляпы номер три. Кот действительно спрятался не в первой шляпе.

Если вы хотите потренироваться еще в решении головоломок, то попробуйте найти пять фруктов за одну минуту. Эта задача потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

Вот еще несколько головоломок для тренировки вашей внимательности:

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