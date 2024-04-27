Головоломка на внимательность: нужно найти пять фруктов за одну минуту

Решение головоломок - отличный способ отвлечься во время рабочего дня и потренировать свою внимательность. При решении этой задачи, придется серьезно подойти к делу, поскольку она довольно сложна.
Посмотрите внимательно на картинку - на ней изображена оживленная сцена на рынке. Все, что вам нужно сделать, это найти пять фруктов - они очень хорошо замаскированы. Сможете ли вы их найти за 62 секунды?
Эта задача может показаться простой. Кажется, что целой минуты вполне достаточно, чтобы найти пять фруктов. Однако лишь очень зоркие и внимательные люди смогут справиться с задачей.
Если вам удастся обнаружить все пять фруктов меньше чем за минуту, значит вы настоящий мастер головоломок.
Правильный ответ. Вы найдете один фрукт, прячущийся над вывеской "Местный рынок", второй — за желтой сумкой для покупок. На подставке для цветов лежат два фрукта, а еще один прячется в корзине с выпечкой.
Ранее Главред предлагал решить головоломку для настоящих исследователей - нужно найти компас пиратов за 23 секунды.
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