Головоломка на внимательность: нужно найти пять фруктов за одну минуту

Эта головоломка потребует серьёзной концентрации, ведь вам нужно найти не один, а пять фруктов за 62 секунды — и они очень хорошо спрятаны.

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Даже мастерам разгадывания головоломок будет непросто решить эту головоломку / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, mirror.co.uk

Решение головоломок - отличный способ отвлечься во время рабочего дня и потренировать свою внимательность. При решении этой задачи, придется серьезно подойти к делу, поскольку она довольно сложна.

Посмотрите внимательно на картинку - на ней изображена оживленная сцена на рынке. Все, что вам нужно сделать, это найти пять фруктов - они очень хорошо замаскированы. Сможете ли вы их найти за 62 секунды?

Нужно найти 5 фруктов / mirror.co.uk

Эта задача может показаться простой. Кажется, что целой минуты вполне достаточно, чтобы найти пять фруктов. Однако лишь очень зоркие и внимательные люди смогут справиться с задачей.

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Если вам удастся обнаружить все пять фруктов меньше чем за минуту, значит вы настоящий мастер головоломок.

Правильный ответ. Вы найдете один фрукт, прячущийся над вывеской "Местный рынок", второй — за желтой сумкой для покупок. На подставке для цветов лежат два фрукта, а еще один прячется в корзине с выпечкой.

Правильный ответ на головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред предлагал решить головоломку для настоящих исследователей - нужно найти компас пиратов за 23 секунды.

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