Головоломку решат лишь самые зоркие: нужно найти желтое авто за 7 секунд

Только люди со стопроцентным зрением и высоким IQ могут найти желтую машину в отведенное время.

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Головоломку нужно решить за 7 секунд / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, thesun.co.uk

Головоломки - отличный способ стимулировать мышление, поэтому могут стать отличным тренажером для мозга.

Ранее Главред предлагал разобраться со сложной загадкой для самых сильных математиков - вам нужно узнать, сколько лет девушке.

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Новая головоломка заставит задуматься даже мастеров решения подобных задач, пишет Главред.

На картинке ниже вы увидите оживленную улицу и множество автомобилей. Ваша задача - найти желтое авто среди потока транспортных средств. На решение этой задачи есть менее чем семь секунд.

Видите ли вы желтую машину? / thesun.co.uk

Как говорят создатели головоломки, только люди со стопроцентным зрением и высоким IQ могут найти желтую машину в отведенное время.

Стоит отметить, что задача на самом деле сложная. Ведь при таком количестве ярко окрашенных автомобилей на изображении найти нужный — непростая задача.

Подсказка. Разделите изображение на более мелкие области, что позволит вам анализировать изображение по частям.

Правильный ответ опубликован ниже:

Правильный ответ на головоломку / thesun.co.uk

Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.

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Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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