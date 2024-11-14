Головоломку решат лишь самые зоркие: нужно найти желтое авто за 7 секунд

Головоломки - отличный способ стимулировать мышление, поэтому могут стать отличным тренажером для мозга.
Ранее Главред предлагал разобраться со сложной загадкой для самых сильных математиков - вам нужно узнать, сколько лет девушке.
Новая головоломка заставит задуматься даже мастеров решения подобных задач, пишет Главред.
На картинке ниже вы увидите оживленную улицу и множество автомобилей. Ваша задача - найти желтое авто среди потока транспортных средств. На решение этой задачи есть менее чем семь секунд.
Как говорят создатели головоломки, только люди со стопроцентным зрением и высоким IQ могут найти желтую машину в отведенное время.
Стоит отметить, что задача на самом деле сложная. Ведь при таком количестве ярко окрашенных автомобилей на изображении найти нужный — непростая задача.
Подсказка. Разделите изображение на более мелкие области, что позволит вам анализировать изображение по частям.
Правильный ответ опубликован ниже:
Если хотите потренироваться еще, то пройдите сложный тест на логику - вам нужно разобраться, в какой шляпе находится кот.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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