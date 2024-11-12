Сколько лет девушке: сложная загадка для самых сильных математиков

Большинству людей не удастся правильно посчитать, сколько же лет девушке, в непростой загадке.

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Надо правильно посчитать, сколько лет девушке/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, mirror.co.uk

Есть такие загадки, которые просто сводят с ума своей сложностью. Без преувеличения можно сказать, что следующее задание относится к списку самых сложных, ведь лишь единицам удастся его выполнить.

Чтобы разгадать эту загадку, нужно не только иметь необходимые знания по математике, но и уметь подходить к заданию творчески и мыслить нестандартно.

Загадка, которая была опубликована изданием The Mirror, звучит так: "Если вы измените порядок чисел в текущем возрасте моей двоюродной сестры, вы получите ее возраст на следующий год, но удвоенный. Сколько ей лет?".

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У этой загадки нет ограничений по времени - можно разгадывать ее так долго, как вам нужно будет. Но даже если время не будет подгонять вас в спину, это не значит, что выполнять задание будет легко.

Такая загадка может запутать кого угодно, даже людей с необычайными математическими способностями и великолепной гибкостью ума.

Надо правильно посчитать, сколько лет девушке/ mirror.co.uk

Вам понадобятся также аналитическое мышление и внимание к деталям на уровне искусного шпиона, чтобы выйти победителем из этой игры.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Правильный ответ: двоюродной сестре 25 лет. Это потому, что если вы поменяете местами два и пять, вы получите 52, а если удвоите 26 (что ей исполнится в следующем году, если ей сейчас 25), вы также получите 52.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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