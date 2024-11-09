Головоломка для современных Эйнштейнов: надо правильно посчитать мороженое

Нужно быть настоящим умником с придирчивой внимательностью к деталям, чтобы правильно выполнить эту сложную головоломку.

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Нужно правильно посчитать мороженое/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Уровень интеллекта можно тренировать. И для его тренировки подойдет не только чтение книг, изучение иностранных языков или обучение на курсах по неизвестной вам теме. Самый простой способ сохранять свой мозг в тонусе и улучшить свою сообразительность и внимательность - это разгадывание головоломок, оптических иллюзий и других подобных задач.

Следующая загадка настолько коварна, что разгадать ее смогут лишь единицы, пишет The Mirror. Сперва может казаться, будто бы все достаточно просто. Но если ответ пришел вам в голову буквально за 1-2 секунды, то стоит насторожиться и подумать, точно ли он правильный.

Загадка заключается в следующем. Есть специальное предложение, которое позволяет обменять две палочки от эскимо на одно мороженое. У Петра есть 20 палочек. Сколько раз Петр может есть бесплатное мороженое?

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Если вы сразу дали ответ, то вполне вероятно, что вы допустили типичную ошибку, которой трудно избежать. Попробуйте хорошо обдумать то число, которое сразу пришло вам в голову, и посчитать еще раз.

Надо правильно посчитать мороженое/ mirror.co.uk

Нужно быть настоящим умником, чтобы правильно выполнить эту чрезвычайно сложную задачку. Не каждому такое задание будет под силу.

Подсказок не будет, поэтому попробуйте самостоятельно отыскать ответ. Если сомневаетесь в правильности ответа, то прочитайте загадку еще раз очень внимательно.

Когда разгадаете загадку, можете пролистать страницу вниз - там мы оставили правильный ответ.

Правильный ответ: Петр сможет получить 19 штук бесплатного мороженого. Ведь не стоит забывать, что он будет получать одну палочку каждый раз, когда будет обменивать две палочки на одно мороженое. И тогда полученные палочки он сможет снова обменять.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

Также ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет лишь гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

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