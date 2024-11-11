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Только человек с "орлиным зрением" прочитает число за 4 секунды: сложная загадка

Алёна Воронина
11 ноября 2024, 18:00
104
Не каждому удастся сразу понять, какое же число спрятано на картинке - придется хорошо постараться.

Девушка, загадка
Нужно правильно прочитать число за 4 секунды/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, Brightside

Оптические иллюзии являются отличным способом не только потренировать свой мозг и обострить внимательность, но и отдохнуть после тяжелого дня, проводя время весело и с пользой. При этом если регулярно разгадывать такие загадки, то уже очень быстро можно заметить, что каждая следующая кажется все легче и легче.

Такие загадки очень увлекательны по своей природе и могут повысить продуктивность мозга.

видео дня

В следующей загадке нужно отыскать спрятанное число на картинке, пишет jagranjosh. Непросто будет выполнить эту задачу, ведь число замаскировано очень искусно.

Можно очень долго присматриваться к рисунку и так и не понять, что же именно скрывается за этим загадочным синим фоном. Но там точно что-то есть, стоит лишь приложить немного усилий и потратить немного времени, и разгадка точно к вам придет.

Но скрытое число нужно попытаться отыскать за ограниченное количество времени - всего за 4 секунды. Точно будет непросто справиться за такое небольшое количество времени.

Загадка
Надо правильно прочитать число за 4 секунды/ Brightside

Подсказка: сфокусируйтесь на картинке и затем попробуйте отвести глаза на несколько сантиметров от экрана - так будет легче увидеть число.

Внизу мы оставили правильный ответ.

Загадка
Спрятанное число - 3313/ Brightside

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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