Сколько раз можно вычесть 1 из 1111: большинство людей дадут неправильный ответ

Лишь небольшое количество людей сможет правильно ответить на непростую загадку.

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Сколько раз можно вычесть 1 от 1111/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, depositphotos.com/ua

Головоломки очень полезны для любого человека, ведь они одновременно и тренируют мозг, и улучшают внимательность, и просто развлекают. К тому же подобные загадки являются универсальным выбором для проведения свободного времени, ведь их можно разгадывать как самостоятельно, так и в кругу родных или друзей.

Если вы любите соревноваться, то можно даже устроить турнир, в котором каждый из участников будет пытаться разгадать различные загадки как можно быстрее, чтобы перегнать своих соперников. А для большего поощрения можно придумать какой-то приз, который достанется победителю.

В следующей замысловатой загадке нужно дать ответ на вопрос, сколько раз можно вычесть число 1 из числа 1111. Загадку, которая была опубликована на сайте The Mirror, сможет разгадать не каждый, ведь она не так проста, как кажется на первый взгляд.

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Пока вы будете разгадывать загадку, не забывайте, что при этом вы прекрасно тренируете свой мозг, чем делаете неоценимый вклад в свое интеллектуальное развитие.

Не спешите дать правильный ответ как можно быстрее, ведь первое число, которое придет вам на ум, может оказаться неправильным.

Хорошо сосредоточьтесь и глубоко вдумайтесь в задачу. У этой задачки точно есть подводные камни, о которых мы можем даже не подозревать.

Попробуйте сперва самостоятельно разгадать загадку. Но если не получается, то правильный ответ можно подсмотреть внизу.

Правильный ответ: число 1 можно вычесть из числа 1111 всего один раз. Ведь после первого вычитания у нас больше не будет числа 1111 - у нас останется 1110, 1109, 1108 и так далее, следовательно в дальнейшем условия загадки уже не будут выполняться.

Что такое головоломки? Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых. Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

Ранее Главред рассказывал о загадке, в которой найти 3 отличия за 19 секунд сможет только гений. Непросто будет заметить, по каким именно признакам отличаются два практически идентичных рисунка. Придется хорошо постараться, чтобы найти ответ.

Также ранее мы рассказывали о загадке, в которой нужно за 5 секунд догадаться, что не так на картинке. Непросто будет понять, что именно на картинке изображено неправильно. Придется очень хорошо постараться, чтобы добраться до правильного ответа.

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