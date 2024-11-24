Потушить свет для миллионов: РФ готовит кибератаки на Великобританию - The Telegraph

Путин охотно использует любые пробелы в киберзащите Великобритании.

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Британия чувствует угрозу со стороны России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

РФ готовит кибератаки на Британию

Атака Путина может затронуть энергетику страны

В Великобритании готовятся к возможным сбоям в электроснабжении

Британский министр Пэт Макфадден в понедельник, 25 апреля, во время конференции НАТО планирует предупредить о намерении главы страны-агрессора России диктатора Владимира Путина нанести "дестабилизирующий и изнурительный" киберудар по Великобритании.

Как пишет The Telegraph, существует риск атаки на британскую инфраструктуру и предприятия, что может "отключить электросети" и нанести удар по экономике страны.

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"Россия "чрезвычайно агрессивная и безрассудная в киберсфере" и хочет получить стратегическое преимущество и унизить государства, которые поддерживают Украину, предупредит господин Макфадден", - говорится в статье.

Предварительно, агрессор РФ нацелен на СМИ, телекоммуникации, политические и демократические институты, а также энергетическую инфраструктуру. Макфадден назовет это скрытой войной России.

Западные чиновники считают, что не могут остановить врага от осуществления кибератак на Великобританию, но при этом принимают необходимые меры для предотвращения сбоев в поставках электроэнергии.

Подготовка кибератак России на западные страны

Напомним, о том, что Россия может начать гибридную войну против Великобритании с волны кибератак стало известно еще в начале полномасштабного вторжения. Уже тогда стало понятно, что существует риск того, что Россия начнет кибернаступление, как только почувствует себя в достаточной изоляции.

Ранее сообщалось, что североатлантический альянс нанесет мощный ответ, если будет серьезная киберугроза для стран-членов НАТО. В таком случае Альянс может активизировать пятую статью о коллективной обороне.

Накануне, как писал Главред, глава Центра правительственной связи Британии Анна Кист-Батлер заявила, что Россия готовит физическое нападение на страны Запада. Москва стремится пойти дальше, чем просто кибератаки.

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Что известно о The Telegraph? The Daily Telegraph, известная в Интернете и в других местах как The Telegraph, является британской ежедневной консервативной широкоформатной газетой, издаваемой в Лондоне Telegraph Media Group и распространяемой в Великобритании и за рубежом. В ноябре 2004 года The Telegraph отпраздновала десятую годовщину своего веб-сайта Electronic Telegraph , который теперь переименован в www.telegraph.co.uk. Электронный телеграф был запущен в 1995 году. 8 мая 2006 года состоялся первый этап значительного редизайна сайта с расширением макета страниц и большей популярностью аудио-, видео- и журналистских блогов, пишет Википедия.

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