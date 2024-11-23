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Свет почти не будут выключать: какими будут графики отключения света 24 ноября

Ангелина Подвысоцкая
23 ноября 2024, 19:09
462
Графики отключения света будут действовать в период с 14:00 до 18:00.
гаснет свет
График отключения света на 24 ноября / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Главное:

  • Когда будут действовать графики отключения света
  • Для скольких очередей одновременно будут выключать свет 24 ноября

В Украине почти не будут выключать свет 24 ноября будут выключать свет. В то же время графики отключения света все же вводят. Об этом говорится в Telegram-канале Укрэнерго.

Графики отключения света для одной очереди будут действовать в период с 14:00 до 18:00.

видео дня

"Причина временного введения ограничений - повреждение энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование", - говорится в сообщении.

Очереди отключения света, графики отключения инфографика
Что означают очереди отключения света / Инфографика: Главред

Следует отметить, что время применения и объем ограничений могут измениться в течение дня. К тому же энергетики советуют не включать одновременно несколько мощных приборов после включения света по графику.

Отключение света в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в среду, 20 ноября, украинцев ожидает одна очередь отключений света. Однако, в некоторых областях графики отменили.

Член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко заявил, что украинские энергетики продолжают устранять последствия вражеского удара и работают фактически круглосуточно в три смены, чтобы максимально быстро осуществить все необходимые ремонтные работы.

В то же время председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенков заявил, что для полного восстановления энергосистемы Украины после массированной атаки РФ необходимо от 3 до 4 дней.

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