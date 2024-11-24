Есть погибший: По Украине прокатилась волна диверсий с подрывами - СМИ

Правоохранители зафиксировали в Украине волну диверсий, направленных против представителей силовых ведомств, отмечают СМИ.

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В Украине фиксируют волну диверсий с подрывами против силовиков / Коллаж Главред, фото: УНИАН

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В Украине фиксируют волну диверсий с подрывами против силовиков

В результате диверсий есть один погибший военный

В Украине правоохранители фиксируют серию диверсий, направленных против силовых структур. Злоумышленники применяют взрывчатку для осуществления атак. В Киеве зафиксировано три таких случая. Один из инцидентов завершился трагически: в результате взрыва погиб военнослужащий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Один из инцидентов произошел в Днепровском районе Киева, где во время подрыва погиб военнослужащий. Возле автомобиля, рядом с которым произошел взрыв, находился подозрительный пакет, а на дереве была закреплена камера, которая вела трансляцию.

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"Караульный обходил территорию и заметил пакет. Когда военный нагнулся к нему, сработало взрывное устройство, которое запустили дистанционно", - указывают источники.

Другой случай произошел в середине ноября в Печерском районе Киева. В полицию поступил звонок от женщины, которая сообщила о насилии со стороны мужчины на Печерском спуске. Она заявила, что закрылась в ванной комнате.

СМИ указывают, что на место вызова прибыл экипаж полиции. Связавшись с заявительницей, правоохранители получили информацию, что дверь в квартиру не закрыта, и женщина позволила им войти. Открыв дверь, полицейские услышали звук срабатывания чеки гранаты и успели закрыть дверь.

Взрыв произошел в коридоре квартиры. По данным источников РБК-Украина, помещение было арендованным. Никто не пострадал, а правоохранители задержали лиц, причастных к инциденту.

Еще один инцидент произошел в Дарницком районе Киева вблизи Дарницкого отделения полиции. По сообщениям источников, взрыв был результатом диверсии, во время которой использовали камеру.

Покушения в Украине - последние новости по теме

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13 апреля глава СБУ Василий Малюк рассказал, как удалось предотвратить покушение на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина. Во время заседания Конгресса местных и региональных властей он заявил, что покушение организовывал житель Херсона совместно со спецслужбами России.

На главу украинской разведки Кирилла Буданова неоднократно предпринимались попытки покушения. Их количество уже превысило десять, о чем Буданов сообщил в интервью The Washington Post.

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