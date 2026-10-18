Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

Дарья Пшеничник
18 октября 2026, 11:01
google news Подпишитесь
на нас в Google
Европейские чиновники признают, что это привело бы к снижению цен, но предупреждают о новой зависимости от Москвы.

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа
У Трампа предложили ЕС вернуться к российскому газу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

видео дня
  • США предлагают Европе вновь закупать российский газ
  • Идею обсуждали с Зеленским в Киеве в прошлом месяце
  • В ЕС считают этот план угрозой энергетической безопасности

Администрация Дональда Трампа предлагает Европе возобновить масштабные закупки российского газа. Вашингтон рассматривает этот шаг как составную часть мирного урегулирования войны в Украине, сообщает The New York Times.

По данным источников, знакомых с ходом переговоров, представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф обсуждали этот сценарий с украинскими и европейскими чиновниками. В частности, эта тема поднималась во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.

Ключевая роль в американском замысле отведена инфраструктуре, которая простаивает после полномасштабного вторжения РФ.

"По мнению американской стороны, чтобы побудить Россию прекратить войну в Украине, Киеву стоит рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым российский природный газ когда-то поступал в Европу", - пишет NYT.

Европа против, Вашингтон рассчитывает выгоду

В Европе эту инициативу встретили крайне негативно: она перечеркивает многолетнюю работу ЕС по сокращению энергетической зависимости от Москвы. С 1 ноября 2027 года импорт российского газа в Евросоюз должен стать незаконным.

Аргументы Белого дома носят сугубо экономический характер - и рассчитаны как на Киев, так и на настроения европейцев.

"В Вашингтоне считают, что это принесло бы доход Украине, а европейские избиратели, в свою очередь, неизбежно захотят получать более дешевую энергию", - говорится в статье.

Европейские чиновники не отрицают, что возвращение российского газа удешевило бы энергоносители. Впрочем, они подчеркивают серьезные риски для безопасности: Москва вновь получила бы рычаг давления и могла бы в любой момент перекрыть поставки.

Риски есть и у самой Америки. Такое соглашение может снизить спрос на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе. Для правительств стран ЕС она грозит усилением позиций популистов, которые уже призывают свернуть помощь Украине и восстановить связи с Россией.

Газ как часть крупного соглашения с Кремлем

По информации источников, Кушнер и Виткофф работают над долгосрочным планом, в котором экспорт газа выступает одним из экономических стимулов для Москвы. Более широкое урегулирование может охватывать переговоры о будущих отношениях России с НАТО, гарантии безопасности для Украины и договоренность о контроле над территориями.

Часть европейских и украинских чиновников подозревает, что США могут попытаться получить долю в российском газовом экспорте. В таком случае часть прибыли досталась бы американским компаниям или правительству США.

Тема газа в переговорах поднимается не впервые. Ранее источники сообщали, что Кушнер и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев обсуждали привлечение американского инвестора к восстановлению "Северных потоков", по которым газ поступал в Германию до вторжения. В немецком Министерстве экономики и энергетики тогда ответили, что газопроводы и российский газ находятся под санкциями, а Берлин уже нашел альтернативных поставщиков.

В начале октября NYT также писала, что переговоры с Россией расширились до многомиллиардной сделки по нефтяным месторождениям, НПЗ и АЗС "Лукойла" по всему миру. По данным издания, Путин сам поднял этот вопрос во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября.

Трамп ставит всё на карту: мнение эксперта

Эксперт Вадим Денисенко считает, что американский президент пошел ва-банк и делает ставку на любую сделку, а Киеву приходится выбирать между прямой конфронтацией и имитацией договоренностей - и оба пути плохи.

"До 3 ноября. Трамп ставит всё на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, когда считал, что перед выборами Трамп не пойдёт на прекращение передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг в Украине, и он считает, что российские обстрелы баллистическим оружием без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужна какая-то сделка, на которую согласится Украина, чтобы он мог сказать, что чего-то добился", - написал Денисенко в Facebook.

По его словам, перед Украиной стоит чрезвычайно сложная дилемма: что делать дальше.

"В итоге мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию соглашения, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока непонятен), а мы на словах эскалируем ситуацию, похоже, не имея стратегии", - добавил эксперт.

Какое влияние оказывают санкции на Россию?
Какое влияние оказывают санкции на Россию / Инфографика: Главред

Дизельное соглашение Трампа и Путина - что известно

Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, поступающей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обрушит цены на дизельное топливо для американцев и всего мира рекордными темпами.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.

"Это играет на руку России, способствует тому, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.

Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выработать план завершения войны. Собеседник издания был резким в оценке поведения украинской стороны.

"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.

Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского в отношении соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.

Вас может заинтересовать:

Об источнике: The New York Times

The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединённых Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
газ Европа Америка
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:32Синоптик
США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

11:01Мир
РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:57Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборки

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

Когда обрезать деревья — осенью или весной: оптимальная температура для работ

Последние новости

12:32

Украину накроет аномальное тепло: когда температура взлетит, а дожди прекратятся

12:22

Финансовый гороскоп на неделю 19-25 октября: Тельцам — прибыль, Рыбам — рост

12:12

Куда пропала Катя Chilly: "Голос країни", карьера и скандалВидео

11:59

Батарея горячая сверху, а снизу холодная: проблема может быть вовсе не в воздухе

11:57

Магнитная буря 19 октября: ухудшится ли самочувствие метеозависимых украинцев

"Возможны очень жесткие графики или блекауты": Прокип — о сценариях предстоящей зимы«Возможны очень жесткие графики или блекауты»: Прокип — о сценариях предстоящей зимы
11:45

Засохший цветок или упавшее зеркало: 6 примет, предвещающих беду

11:38

Даже старый налет исчезнет за считанные минуты: что нужно залить в унитазВидео

11:26

Как избавиться от плесени и влаги на окнах: 7 лучших комнатных растений

11:09

Брата Макса Чмерковского отстранили от "Танцев со звездами": что он сделал

Реклама
11:08

Любовный гороскоп на неделю 19-25 октября: Овнам — время, а Скорпионам — доверие

11:01

США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

10:57

РФ атаковала промышленное предприятие на Волыни: людей призывают эвакуироваться

10:43

Как правильно хранить сушеные грибы: какая тара защитит от плесени и моли

10:18

Как скрыть седину без окрашивания: поможет простое домашнее средство

10:03

"Не уверен, что Зеленский понимает": Рубио резко ответил на обвинения о Starlink

09:30

Кремль хочет сорвать поставки помощи Украине: в ISW назвали новую угрозу

09:19

Путинистка Шукшина оказалась в больнице в тяжелом состоянии

08:42

РФ дважды атаковала Запорожье: погибла женщина, среди раненых ребенокФото

08:41

"Это очень хорошее решение": Трамп и Рубио прокомментировали отмену санкций против РФ

08:10

Тышкевич раскрыл план Трампа: почему Украине грозит еще полгода войнымнение

Реклама
07:44

Под ударом Москва и Петербург: дроны поразили крупный нефтяной терминал, возник пожарВидео

05:50

Вселенная приготовила сюрприз: какие знаки зодиака уже на пороге важных перемен

05:05

Заменит всю бытовую химию в доме: как использовать каштаны

04:22

Как стирать носки, чтобы они не терялись: хитрое правило сохранит все пары

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке щенка с носками за 46 с

03:45

Гороскоп для Тельцов на ноябрь 2026: когда ждать деньги, а когда - важные сделкиВидео

03:03

Зачем кладут лавровый лист на батарею: полезный трюк для каждой домохозяйки

01:10

Ученые на пороге сенсации: раскрыт метод обнаружения внеземных цивилизаций

17 октября, суббота
23:33

РФ ударила по Украине сотнями дронов и ракет: в ВС раскрыли, сколько сбили

22:32

Движение дронов и ракет РФ в одном приложении: украинцам раскрыли детали

22:13

Ограничения Starshield ударили по ВСУ: "Флеш" рассказал о переговорах с США

22:10

Зачем подстилают обычную газету под коврик: убережет от капитального ремонта

21:39

Готовы простить всё: какие 4 месяца рождения обречены на страдания в любви

21:33

"Мы назвали ее Вероникой": Ирина Федишин заговорила о потере ребенка

21:32

Унитаз снова станет белоснежным: доступный лайфхак для домашней уборкиВидео

21:18

Чего нельзя делать на кладбище: 7 народных примет и древних запретов

20:48

Свет в Украине будут отключать с утра до ночи: новые графики на 18 октября

20:38

Зачем добавляют лавровый лист при стирке: простой трюк вместо химии

20:29

РФ готовится бить по Украине новыми дронами: эксперт объяснил, в чем опасность

20:21

Какие деревья категорически запрещено сажать возле дома: приметы или наука

Реклама
20:06

Зачем регулярно опрыскивать матрас уксусом: секрет опытных хозяекВидео

19:56

Обильный урожай грибов в лесу: действительно ли зима будет очень холодной

19:28

Окна будут сухими даже зимой: простой трюк поможет забыть о конденсате и потёкахВидео

19:21

В РФ цинично отчитались об ударах по Украине - что заявили

19:10

Не все 147 миллионов: Эйдман объяснил, каких россиян нельзя уважатьмнение

19:05

Четыре знака зодиака вскоре забудут о черной полосе: кого ждут перемены

18:29

Часть Украины охватит непогода: где объявлено штормовое предупреждение

18:27

Путин хочет превратить крупные города Украины в непригодные для жизни - The Guardian

18:23

"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

17:55

"Убит горем": Брэд Питт получил сокрушительный удар от собственных детей

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Экономика
Денежная помощьТарифыКурс валютЦены на продукты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости ЛьвоваНовости СумНовости ДнепраНовости ЧеркассыНовости ТернополяНовости РовноНовости ЖитомираНовости ЗапорожьяНовости Одессы
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять