США хотят вернуть российский газ в Европу: NYT раскрыла замысел команды Трампа

Кратко:
- США предлагают Европе вновь закупать российский газ
- Идею обсуждали с Зеленским в Киеве в прошлом месяце
- В ЕС считают этот план угрозой энергетической безопасности
Администрация Дональда Трампа предлагает Европе возобновить масштабные закупки российского газа. Вашингтон рассматривает этот шаг как составную часть мирного урегулирования войны в Украине, сообщает The New York Times.
По данным источников, знакомых с ходом переговоров, представители Трампа Джаред Кушнер и Стив Виткофф обсуждали этот сценарий с украинскими и европейскими чиновниками. В частности, эта тема поднималась во время встречи с Владимиром Зеленским в Киеве в прошлом месяце.
Ключевая роль в американском замысле отведена инфраструктуре, которая простаивает после полномасштабного вторжения РФ.
"По мнению американской стороны, чтобы побудить Россию прекратить войну в Украине, Киеву стоит рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым российский природный газ когда-то поступал в Европу", - пишет NYT.
Европа против, Вашингтон рассчитывает выгоду
В Европе эту инициативу встретили крайне негативно: она перечеркивает многолетнюю работу ЕС по сокращению энергетической зависимости от Москвы. С 1 ноября 2027 года импорт российского газа в Евросоюз должен стать незаконным.
Аргументы Белого дома носят сугубо экономический характер - и рассчитаны как на Киев, так и на настроения европейцев.
"В Вашингтоне считают, что это принесло бы доход Украине, а европейские избиратели, в свою очередь, неизбежно захотят получать более дешевую энергию", - говорится в статье.
Европейские чиновники не отрицают, что возвращение российского газа удешевило бы энергоносители. Впрочем, они подчеркивают серьезные риски для безопасности: Москва вновь получила бы рычаг давления и могла бы в любой момент перекрыть поставки.
Риски есть и у самой Америки. Такое соглашение может снизить спрос на американский сжиженный природный газ (СПГ) в Европе. Для правительств стран ЕС она грозит усилением позиций популистов, которые уже призывают свернуть помощь Украине и восстановить связи с Россией.
Газ как часть крупного соглашения с Кремлем
По информации источников, Кушнер и Виткофф работают над долгосрочным планом, в котором экспорт газа выступает одним из экономических стимулов для Москвы. Более широкое урегулирование может охватывать переговоры о будущих отношениях России с НАТО, гарантии безопасности для Украины и договоренность о контроле над территориями.
Часть европейских и украинских чиновников подозревает, что США могут попытаться получить долю в российском газовом экспорте. В таком случае часть прибыли досталась бы американским компаниям или правительству США.
Тема газа в переговорах поднимается не впервые. Ранее источники сообщали, что Кушнер и спецпредставитель Путина Кирилл Дмитриев обсуждали привлечение американского инвестора к восстановлению "Северных потоков", по которым газ поступал в Германию до вторжения. В немецком Министерстве экономики и энергетики тогда ответили, что газопроводы и российский газ находятся под санкциями, а Берлин уже нашел альтернативных поставщиков.
В начале октября NYT также писала, что переговоры с Россией расширились до многомиллиардной сделки по нефтяным месторождениям, НПЗ и АЗС "Лукойла" по всему миру. По данным издания, Путин сам поднял этот вопрос во время встречи с Виткоффом и Кушнером в Кремле 5 сентября.
Трамп ставит всё на карту: мнение эксперта
Эксперт Вадим Денисенко считает, что американский президент пошел ва-банк и делает ставку на любую сделку, а Киеву приходится выбирать между прямой конфронтацией и имитацией договоренностей - и оба пути плохи.
"До 3 ноября. Трамп ставит всё на капитуляцию. К сожалению, я ошибся, когда считал, что перед выборами Трамп не пойдёт на прекращение передачи разведданных. Судя по всему, Трамп пошел ва-банк. Трампу нужен блицкриг в Украине, и он считает, что российские обстрелы баллистическим оружием без разведданных заставят Украину пойти на сделку. Трампу не нужен мир, ему нужна какая-то сделка, на которую согласится Украина, чтобы он мог сказать, что чего-то добился", - написал Денисенко в Facebook.
По его словам, перед Украиной стоит чрезвычайно сложная дилемма: что делать дальше.
"В итоге мы имеем ситуацию, когда Трамп хочет имитацию соглашения, Путин считает, что у него развязаны руки, европейцы готовы подыграть Трампу в каком-то формате (формат пока непонятен), а мы на словах эскалируем ситуацию, похоже, не имея стратегии", - добавил эксперт.
Дизельное соглашение Трампа и Путина - что известно
Как писал Главред, страна-агрессор Россия немедленно поставит более 300 000 тонн дизельного топлива на американский и мировой рынки. Об этой договоренности президент США Дональд Трамп объявил 9 октября сразу после телефонного разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.
Общий объем, по его словам, должен достичь 3 млн тонн в сжатые сроки. В сочетании с нефтью, поступающей через Ормузский пролив, это, по прогнозу американского президента, обрушит цены на дизельное топливо для американцев и всего мира рекордными темпами.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ослабление санкций против Москвы без долгосрочной договоренности о деэскалации является очевидной слабостью и лишь продлит войну.
"Это играет на руку России, способствует тому, что она будет убивать больше, воевать дольше, ещё меньше уважать Америку и нанесёт ещё больше потерь и ущерба миру", - сказал Зеленский, комментируя разговор президентов США и России.
Как пишет Axios со ссылкой на американского чиновника, непосредственно знакомого с ситуацией, Трамп пошел на сделку по дизельному топливу с Путиным после того, как Киев проигнорировал около полудюжины обращений Вашингтона с требованием прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.
Этот шаг спровоцировал новый кризис в отношениях с Киевом и может сорвать очередную попытку администрации США выработать план завершения войны. Собеседник издания был резким в оценке поведения украинской стороны.
"Зеленский неверно оценивает ситуацию. Продолжая наносить удары по НПЗ, он разрушает ту добрую волю, которую выстроил с Трампом за последние шесть месяцев", - сказал американский чиновник.
Позже Трамп публично прокомментировал упреки Зеленского в отношении соглашения между Вашингтоном и Москвой о поставках российского дизельного топлива. В интервью журналистам 9 октября Трамп подчеркнул, что США остаются "сильным партнером", а само соглашение с российским диктатором Владимиром Путиным необходимо для американской экономики.
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Об источнике: The New York Times
The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также публикует статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединённых Штатах, она является одной из ведущих газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.
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