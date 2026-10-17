"Обнуляйте сразу": россияне расстреляли пленных украинских бойцов на юге

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- Россияне расстреляли пленных украинских военнослужащих
- Начато расследование по факту казни украинских военнопленных
Российские оккупанты из состава 38-й отдельной мотострелковой бригады РФ расстреляли пленных украинских военнослужащих на Гуляйпольском направлении.
Об этом рассказал представитель группировки войск "Південь" Максим Кравчук в комментарии "Украинской правде".
По его словам, факт военного преступления на днях зафиксировали украинские военнослужащие.
Подразделения Сил обороны получили данные с перехватов российских военнослужащих в момент преступления.
По словам Кравчука, военнослужащие армии РФ получили приказ "вот этого, 300-го, добить п******а" и "обнуляйте сразу", и без колебаний совершили убийство безоружных пленных (вероятно, двоих. - Ред.). Такие приказы в 38-й бригаде отдаются по инициативе командира бригады, полковника Валерия Казака, добавил пресс-секретарь.
Это еще одно доказательство для будущего трибунала по преступлениям российских войск, отмечают украинские военные. Соответствующие материалы были переданы в правоохранительные органы.
"Убийство военнопленных - это грубое нарушение международного гуманитарного права. Призываем международное сообщество отреагировать на него, потребовать его расследования и привлечения виновных к ответственности", - подчеркнул Кравчук.
Реакция Офиса генпрокурора
Начато расследование по факту казни украинских военнопленных в Запорожской области, сообщает пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Под процессуальным руководством Запорожской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Подробности военного преступления РФ
По предварительным данным, на Гуляйпольском направлении Запорожской области российские военнослужащие взяли в плен украинских защитников, после чего расстреляли их.
В рамках уголовного производства устанавливаются все обстоятельства преступления, непосредственные исполнители, а также лица, которые могли отдать приказ об убийстве военнопленных.
Правоохранители изучают материалы, переданные украинскими военными, в частности данные перехваченных переговоров представителей вооруженных сил РФ. Досудебное расследование продолжается.
Расстрелы украинских военных - новости по теме
Как сообщал Главред, расстрел украинских пленных зафиксировали на видео с беспилотника. На нем видно, как сначала россияне окружили дом, в котором держали оборону украинские военные. Тогда они начали выходить, сдаваясь в плен. В это время российские военные и расстреляли украинских пленных.
Омбудсмен Дмитрий Лубинец отреагировал на это преступление, заявив, что сообщит об этом факте Организации Объединенных Наций и Международному комитету Красного Креста.
Ранее также сообщалось, что российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области.
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Об источнике: Офис Генерального прокурора
Офис Генерального прокурора - высший орган прокуратуры Украины, который организует и координирует деятельность всех органов прокуратуры и выполняет другие функции в соответствии с законом, пишет Википедия.
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