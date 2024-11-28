Страшное преступление РФ: оккупанты расстреляли 4 украинских военнопленных - ОГП

В пятницу, 22 ноября, российские оккупанты расстреляли бойцов ВСУ возле села Петровка Покровского района.

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Оккупанты расстреляли украинских военнопленных / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Враг цинично расстрелял 4 украинских военнопленных в Покровском районе

Прокуратура начала досудебное расследование

Российские оккупанты расстреляли четырех украинских военнопленных в Покровском районе Донецкой области. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

Согласно обнародованным данным, 22 ноября 2024 года представители ВС РФ осуществили наступление на позицию Вооруженных Сил Украины, расположенную вблизи с. Петровка Покровского района. Во время вражеского штурма четверо военнослужащих Вооруженных Сил Украины вынужденно сдались в плен. Сразу после этого оккупанты открыли по ним огонь на поражение из автоматического оружия.

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"Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление. Сейчас продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению", - говорится в сообщении Офиса генпрокурора.

Известно, что под процессуальным руководством Донецкой областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Расстрел оккупантами украинских военнопленных - последние новости

Как писал Главред со ссылкой на Офис генпрокурора, оккупационные войска страны-агрессора России, 24 ноября, убили украинских военнопленных возле населенного пункта Новодаровка, что в Запорожской области.

В ноябре 2024 года российские оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления 5 военных ВСУ вынужденно отступили и спрятались в частном доме. После окружения помещения российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными оставить укрытие и лечь на землю. Затем оккупанты расстреляли их из автоматического оружия.

Недавно уполномоченный Верховной Рады по вопросам прав человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении. Российские захватчики расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях.

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