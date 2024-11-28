Что будет с дезертирами: Зеленский подписал важный закон

В Украине есть случаи дезертирства и "самоволки". Многим угрожали криминальной ответственностью. Однако теперь появляются некие поблажки. Президент Украины подписал соответствующий закон.
Теперь те, кто впервые самовольно покинул военную часть или дезертировал, сможет избежать ответственности и добровольно вернуться к месту прохождения службы. В случае выражения готовности продлить военную службу, действие контракта продолжится.
Также будут возобновлены выплаты денежного, продовольственного, вещевого и других видов обеспечения. Будет возможность пользоваться льготами и другими социальными гарантиями.
Вернуться на службу смогут даже те военные, в отношении которых были начаты уголовные производства по уголовным правонарушениям, предусмотренным статьями 407 и 408 Уголовного кодекса Украины при условии первого такого нарушения.
Мобилизация в Украине - последние новости
Как отмечал Главред, заместитель министра экономики Виталий Кондратьев анонсировал, что украинцев ждут новые правила бронирования. Он пояснил, что с 1 декабря Кабинет министров изменит подходы к освобождению сотрудников от мобилизации.
Председатель образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак прокомментировал мобилизацию аспирантов и объяснил, будут ли они иметь отсрочку в 2025 году. По его словам, этот вопрос будет решаться Министерством образования и науки и Кабинетом Министров.
Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также анонсировал новые правила бронирования с 1 декабря. По его словам, электронный формат позволяет оперативно предоставлять статус брони и отображать его в системе.
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