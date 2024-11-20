Россияне жестоко расстреляли пленных бойцов ВСУ на двух направлениях

Армия страны-агрессора России в очередной раз совершила жестокое военное преступление против украинских военных.

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Оккупанты расстреляли военнопленных / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, unsplash

Российские оккупанты расстреляли пленных бойцов ВСУ на Покровском и Курском направлениях. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил об очередном военном преступлении.

"Из соцсетей стало известно о вероятном расстреле украинских военнопленных, которые попали в российское окружение на Курщине. направил письма в ООН и МККК по этому преступлению. Международное сообщество должно действовать немедленно. Страна-оккупант в очередной раз нарушила Женевскую конвенцию об обращении с военнопленными. Россию нужно остановить. Враг ответит за каждое преступление", - написал в своем Telegram Лубинец.

Расстрел бойцов ВСУ на Покровском направлении

Донецкой областной прокуратура сообщила, что оккупанты в очередной раз расстреляли пленных ВСУ на Покровском направлении - начато расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшего гибель людей.

видео дня

В прокуратуре также сообщили, что 10 ноября 2024 года враг совершил штурм укрепления ВСУ в районе с. Новодмитровка Покровского района. После того, как представители армии РФ взяли в плен двух военных ВСУ, они заставили мужчин раздеться догола. Проведя их под дулами автоматов по лесопосадке, пленных расстреляли.

"Кроме того, проверяется факт убийства оккупантами еще трех раненых защитников Украины на указанной позиции. Проводятся неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - добавили в прокуратуре.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Расстрел оккупантами пленных бойцов ВСУ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что 5 ноября российские оккупанты расстреляли 6 пленных бойцов ВСУ в Донецкой области. Известно, что во время наступления на Селидово военные РФ захватили в плен трех украинских бойцов. Через некоторое время оккупанты расстреляли безоружных военнопленных.

9 ноября стало известно, что российские захватчики расстреляли раненого и безоружного бойца ВСУ. Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные расстреляли, вероятно, раненого и безоружного украинского солдата. Этот момент оккупанты сняли на видео.

11 ноября стало известно, что оккупанты, вероятно, в упор расстреляли двух украинских пленных. Омбудсман Дмитрий Лубинец сообщил, что жестокий расстрел безоружного воина ВСУ произошел на Курском направлении.

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