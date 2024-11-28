Путин 'размахивает своим 'Орешником': Зеленский раскрыл истинную цель угроз РФ

Путин не хочет завершения войны и пытается помешать другим сторонам закончить ее, заявил президент Украины.

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Путин угрожает "Орешником", чтобы сорвать мирные инициативы Трампа / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из заявления:

Путин не хочет окончания войны, а стремится обострить ситуацию

Лидер РФ угрожает нанести удар "Орешником" по Украине, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа по завершению войны

Российский диктатор Владимир Путин угрожает ударить ракетами "Орешник" по Украине, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа по завершению войны. Лидер РФ пытается максимально обострить ситуацию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

"Сегодня в Казахстане Путин снова рекламировал свои ракеты - свою готовность убивать и разрушать. К тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысячи", - сказал глава государства.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что Путину не нужно окончание войны. В то же время лидер России пытается "не дать еще и другим закончить эту войну".

"Размахивать своим "Орешником" сейчас он может только для того, чтобы сорвать усилия Президента Трампа, которые точно будут после инаугурации", - отметил президент.

По его словам, Владимир Путин хочет обострить ситуацию сейчас так, чтобы у избранного президента США Дональда Трампа "ничего не получилось - чтобы он не смог закончить войну".

"Путин - единственный виновник этой войны и единственный, кто в войну верит. И именно поэтому путинская эскалация сейчас - это давление, чтобы впоследствии заставлять Президента Америки идти на условия России", - добавил Зеленский.

Удар "Орешником" по Украине - что известно

Напомним, Путин пригрозил ударом по Киеву новой ракетой "Орешник", заявив, что центры принятия решений могут стать ее целью. По его словам, ракета не имеет аналогов, а ее массированное применение можно сравнить с ядерным оружием.

Российский удар по "центру принятия решений" в Киеве маловероятен из-за близкого расположения китайского посольства к Верховной Раде. Военный эксперт Алексей Гетьман отметил, что атака в этом районе может повлечь серьезные международные последствия, ведь посольство считается территорией Китая.

Как сообщал Главред, спикер МИД Украины Георгий Тихий уверен, что угрозы Путина использовать ракету "Орешник" свидетельствуют о его намерении продолжать войну, а Россия деградирует до уровня Северной Кореи. Он отметил неуважение Кремля к странам, которые призывают избегать эскалации, и призвал Китай, Бразилию и другие члены G20 отреагировать на эти угрозы.

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Что такое баллистическая ракета? Баллистическая ракета - разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо по баллистической траектории, на которую влияет только аэрогидродинамическое сопротивление. По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Примерное разделение ракет по дальности полета: Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).

Баллистическая ракета средней дальности (1000-2500-4500 км).

Межконтинентальная баллистическая ракета (4500-6000 км). Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используют как стратегические и оснащают ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень затрудняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

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