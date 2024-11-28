Удар по 'центру принятия решений в Киеве': майор ВСУ указал на важный нюанс

Российский удар по "центру принятия решений" в Украине маловероятен, из-за близости посольства Китая, указывает военный эксперт.

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Почему удар России "по центру принятия решений в Киеве" маловероятен / Коллаж Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, скриншот из видео

Коротко:

Путин "анонсировал" новые удары по Украине, в частности по "центрам принятия решений"

Такие удары маловероятны, из-за близости посольства Китая к правительственному кварталу в Киеве

Российский удар по "центру принятия решений" в Киеве, о котором заявил российский диктатор и военный преступник Владимир Путин, маловероятен из-за близкого расположения китайского посольства к Верховной Раде. Об этом рассказал военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в комментарии "РБК-Украина".

"Российский диктатор Владимир Путин снова пугает, что по центру принятия решений, по Киеву, ударит. Хочу сказать, что по центру принятия решений ему будет очень трудно сделать удар, по одной причине - наша Верховная Рада находится на Грушевского, рядом там Кабмин. Но что там находится рядом? Там еще находится китайское посольство", - отметил он. видео дня

Эксперт отметил, что атака в этом районе может повлечь серьезные международные последствия, ведь посольство любой страны считается ее территорией.

Кроме того, Верховная Рада является хорошо укрепленным зданием, как и все объекты, где принимаются ключевые решения.

"Но если будет попытка атаковать и что-то прилетит на территорию Китая - мне очень интересно, как там будут (реагировать - ред.)", - добавил он.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, в ночь на 28 ноября Россия, продолжая агрессию, осуществила массированную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Под обстрелом оказались электроподстанции в разных регионах, зафиксированы попадания. В ходе противовоздушной обороны было сбито почти 90% крылатых ракет "Калибр" и Х-101. По информации Воздушных сил ВСУ, в целом враг нанес 12 ударов, преимущественно по объектам топливно-энергетического комплекса.

Российские оккупанты запустили в ночь на 28 ноября (начиная с 19:30 27 ноября) 91 ракету и 97 ударных дронов различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ, отметив, что атака осуществлялась с использованием как ракет, так и беспилотников.

Российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалацию войны, угрожая Украине новыми ударами. В частности, на саммите ОДКБ в Астане он заявил о возможном использовании баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд, для удара по "центрам принятия решений в Киеве". Путин также объявил о начале серийного производства ракет "Орешник" и сообщил, что Россия имеет несколько таких систем, готовых к применению.

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Кто такой Алексей Гетьман? Алексей Гетьман - украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны. Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и Интернет-ресурсах.

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