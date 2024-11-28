Путин назвал новые цели для ударов 'Орешником' по Украине: что известно

Российский диктатор Путин анонсировал новые удары ракетой "Орешник" по целям на территории Украины. Главред собрал главное, что стоит знать об угрозах РФ.

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Путин назвал цели новых ударов по Украине и заявил об изменении целей "СВО" / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Кратко:

Путин назвал цели для новых ударов по Украине

Какова цель угроз Путина

Как отреагировали в Офисе президента на возможные новые удары "Орешником"

Российский диктатор Владимир Путин продолжает эскалацию в войне, угрожая новыми ударами по Украине с использованием ракеты "Орешник", способной нести ядерный заряд. Очередные заявления Кремля в очередной раз демонстрируют нежелание России идти на мир, усиливая напряжение не только в Украине, но и в мире.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях кремлевского диктатора.

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Путин анонсировал новые удары по Украине

Российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сегодня, 28 ноября, на саммите ОДКБ в Астане заявил, что новые баллистические ракеты "Орешник" могут быть направлены на "центры принятия решений в Киеве". Он сообщил о начале серийного производства ракет "Орешник" и наличии у России нескольких подобных систем, готовых к применению.

"Серийное производство "Орешника" началось, но в конечном итоге средства поражения будут выбираться нами в зависимости от характера выбранной цели и создаваемых угроз для Российской Федерации", - сказал хозяин Кремля.

Путин отметил, что боевые испытания "Орешника" будут продолжаться, и пригрозил, что массированное применение этих ракет будет иметь мощность, сравнимую с ядерным оружием. По его словам, Генштаб и Минобороны РФ уже определяют цели для ударов на территории Украины.

"Центры принятия решений в Киеве могут стать целью для поражения "Орешником", - заявил Путин.

Также Путин анонсировал разработку новых гиперзвуковых систем, которые, по его словам, "не будут иметь аналогов в мире".

Кроме того, кремлевский диктатор Путин, отвечая на вопрос о возможных ударах по "центрам принятия решений" в Украине, заявил, что "в течение дня возможно все", сообщают российские СМИ.

Диктатор сравнил мощность удара ракетой "Орешник" с падением метеорита, после которого образуются целые озера. Он также отметил, что "Орешник" способен поражать объекты на глубине 3-4 укрепленных этажей под землей.

Новые цели так называемой "СВО"

Российский диктатор Владимир Путин озвучил новые цели войны против Украины, которую в России официально называют "специальной военной операцией". На саммите ОДКБ он заявил, что российские военные якобы "борются за родину, будущее России и своих детей".

Ранее Кремль оправдывал агрессию вымышленными целями "денацификации" и "демилитаризации" Украины, а также заявлениями об "исторически русских территориях". Кроме этого, Путин обещал "захватить Киев за три дня", что, как и остальные его аргументы, осталось лишь пропагандистским лозунгом.

"Наши бойцы прекрасно понимают, за что воюют, за что проливают кровь. Они видят, что на их долю, на долю нашего поколения в целом, выпало, как это было не раз в нашей истории, стать на пути тех сил, которые в очередной раз решили разрушить Россию", - высказался "фюрер".

Угрозы НАТО

Путин также заявил, что Россия производит в десять раз больше ракет, чем страны НАТО вместе взятые, и планирует увеличить их производство на 25-30% в следующем году.

"У России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных "Орешнику", - заявил диктатор.

По его словам, у РФ могут появиться новые ракетные комплексы, намекая на потенциальные изменения в военных стратегиях. Он также отметил, что удары западным дальнобойным оружием по российским объектам якобы будут приравниваться к прямому вмешательству НАТО в конфликт.

"Несмотря на наши предостережения об опасности эскалации конфликта, удары по нашей территории были нанесены. По Брянской и Курской областях американскими ATACMS и британскими Strom Shadow", - сказал Путин.

О власти в Украине

Военный преступник Владимир Путин назвал украинскую власть "незаконной", а тех, кто выполняет ее приказы, обвинил в соучастии в преступлениях. Он заявил, что любая поддержка таких решений, по его словам, является преступной.

"Ведь они же [украинская власть - ред.] не пошли на выборы. Она сегодня полностью нелегитимна. И с чисто юридической точки зрения не имеют даже права отдавать приказы вооруженным силам, поскольку они узурпаторы власти", - сказал Путин.

Ядерные угрозы российской церкви

Патриарх Кирилл, глава Русской православной церкви, на том же саммите ОДКБ выразил благодарность российским разработчикам оружия, в частности нового ракетного комплекса "Орешник", который он назвал "стоп-машиной" для западных стратегов, вызывающей у них "кошмары".

"Нужно благодарить наших ученых, которые создают невероятное оружие, фантастическое оружие, вводя в недоумение и какой-то кошмар тех западных стратегов, которые думают военной силой одолеть Россию", - заявил глава РПЦ.

Кроме того, патриарх заявил, что страх перед ядерным оружием не должен влиять на христиан. Он подчеркнул, что спекуляции и нагнетание страха относительно возможных апокалиптических сценариев являются неприемлемыми с духовной точки зрения.

"Враг рода человеческого пытается посеять тревогу в сердца людей, ...потому что человеком, лишенным духовного мира, легче манипулировать... Не нужно всему этому подыгрывать. Христиане не боятся так называемого конца света. Мы ждем господа Иисуса, который придет в великой славе, уничтожит зло и будет судить все народы", - заявил, вероятно, бывший агент КГБ.

Какова цель ядерных угроз Путина

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко отметил, что российский диктатор Владимир Путин, осознавая недостаточную эффективность запугиваний ракетным комплексом "Кедр" (известным в медиа как "Орешник"), пытается усилить их информационную составляющую, в частности, через заявления о возможных ударах по "центрам принятия решений".

"Ставка на информационное воздействие, исключительно, и создание паники. Россия тактику с 2022 года не меняет. Реакция на это со стороны демократического мира должна быть проста - усиление давления на РФ. Мир через силу", - резюмировал он в своем Telegram.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года откомандирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности, в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное коммьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПСО", – подчеркнул Андрей Коваленко.

Что известно о ракетном комплексе Кедр / Инфографика: Главред

Политический эксперт и профессор кафедры международных отношений Киевского университета имени Бориса Гринченко Максим Розумный в комментарии для "Главреда" отметил, что на эскалацию с запуском ракеты "Орешник" повлияли два ключевых фактора.

"Первый - серия неудач с российскими супергиперзвуковыми и всякими другими ракетами. Мы помним, как Путин с большим апломбом и гордостью рассказывал, какие суперсовременные вооружения есть у России - мол, они ставят ее на порядок выше всех возможных военных противников. Но - Кинжалы сбивают, Искандеры сбивают, а в России сажают и судят инженеров и конструкторов за то, что "супероружие" не сработало", - отметил он.

По его словам, второй импульс заключается в том, что в международной среде начали ставить под сомнение техническую исправность стратегического ядерного арсенала России из-за его устарелости и многолетнего отсутствия надлежащего обслуживания. Это создало впечатление, что ядерные угрозы Кремля - лишь блеф. Дополнительным подтверждением стала недавняя ситуация, когда одна из ракет не смогла вылететь из шахты и взорвалась на месте.

"Поэтому, когда ракета, способная нести ядерный боезаряд, взлетела и попала туда, куда россияне хотели, это стало подтверждением того, что все эти угрозы и козырь в руках Путина - не мираж, такие ракеты действительно есть и могут летать. А потому Путин сможет оперировать этим, как козырем, на возможных переговорах", - резюмировал эксперт.

Кто такой Максим Розумный Максим Розумный – украинский политолог, философ, журналист, поэт. Доктор политических наук. С 2024 года – профессор кафедры международных отношений Киевского столичного университета имени Бориса Гринченко. Родился 27 июня 1969 года в городе Киев. Окончил Киевский государственный университет имени Тараса Шевченко, факультет журналистики (1992). Заведующий отделом стратегических коммуникаций Национального института стратегических исследований (2005-2008); советник вице-премьер-министра Украины (2008); заведующий отделом гуманитарной политики и безопасности Национального института проблем международной безопасности (с 2009), пишет Википедия.

Реакция Офиса президента

В Офисе президента Украины прокомментировали угрозы российского диктатора Владимира Путина нанести удар по "центрам принятия решений" в Киеве баллистической ракетой "Орешник". Советник руководителя ОП Михаил Подоляк в эфире "24 Канала" подчеркнул, что такие заявления являются очередным проявлением агрессивной риторики Кремля.

"Это признаки просто невероятного тотального страха Путина. Он боится, что все действительно завершится для него фатально", - сказал Подоляк.

По словам Подоляка, российские ракетные удары по Украине являются продолжением военной агрессии, а не ответом на действия Украины с западным оружием. Он отметил, что Путин манипулирует понятиями, используя угрозы, и отметил, что ракета "Орешник" не является каким-то новым видом оружия, а лишь частью давно известных систем, которые регулируются международными соглашениями. Россия, по его словам, постоянно нарушает эти договоренности.

"А что меняют все эти заявления Путина? Они традиционно звучат. Он постоянно использует элементы ядерного шантажа и элементы прямых угроз".

Подоляк также обратил внимание на то, что Путин использует абсурдные заявления о якобы нападении на Россию, пытаясь переложить ответственность за свои действия на других.

"Путина не надо слушать. Путин не говорит ничего нового. Путин не является адекватным человеком... Путин очень сильно боится. Путин понимает, что эта война, в любом случае, не закончится так, как он себе нарисовал", - подчеркнул Подоляк.

По мнению советника, единственным способом повлиять на Путина является экономическое и силовое давление, в частности, уменьшение доходов России от нефти и ослабление ее банковской системы.

"Наоборот, надо меньше слушать угрозы Путина и увеличить массированные удары по военной инфраструктуре, в приграничье точно - потому что это существенно влияет на линию фронта, но еще и в глубине России - потому что это существенно влияет на социальные настроения в РФ. Тогда мы увидим вообще достаточно истерические крики этого лица и это будет очень интересно с психиатрической точки зрения", - подчеркнул Подоляк.

В то же время он охарактеризовал российского диктатора как человека с низким интеллектом, который не разбирается в военных вопросах.

"Он вообще не понимает, о чем говорит. Он так же рассказывал о невозможности перехвата ракет Х-47 "Кинжал". О сверхзвуковых ракетах... Все это фикция. Путин не разбирается ни в чем. Это человек достаточно примитивной логики и интеллекта. И поэтому, он может говорить все, что угодно. Это расчет на пропагандистский эффект, на игру на тех устаревших страхах определенной части западных политических элит. И мы, к сожалению, видим, что они продолжают верить в определенный бред, который озвучивает Путин", - сказал Подоляк.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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