Российская ПВО в Крыму 'ослепла': ГУР уничтожило дорогостоящую РЛС

Ориентировочная стоимость уничтоженного российского комплекса составляет 5 миллионов долларов США, отметили в ГУР.

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ГУР сожгло российскую РЛС стоимостью 5 миллионов долларов / Коллаж: Главред, фото: wikipedia.org, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Украинские разведчики уничтожили РЛС "Подлет" в Крыму

Стоимость российской РЛС - 5 млн долларов

В четверг, 28 ноября, воины ГУР провели успешную операцию на территории временно оккупированного Крыма. Разведчикам удалось уничтожить современный российский радиолокационный комплекс (РЛС) 48Я6-К1 "Подлет". Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.

"Сожгли "подлет" за $5 млн - разведчики уничтожили российскую РЛС в оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.

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По словам ГУР, операцию по уничтожению российской РЛС провели вблизи населенного пункта Котовское на западе временно оккупированного Крыма. Ориентировочная стоимость комплекса "Подлет" составляет около 5 миллионов долларов.

"Мобильная РЛС 48Я6-К1 "Подлет" используется врагом для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке", - пояснили разведчики.

В ГУР добавили, что еще одно назначение комплекса - обеспечение работы зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-300 и С-400, которым она выдает точные целеуказания.

Уничтожение российской техники - последние новости

Напомним, украинские военные уничтожили российский комплекс радиоэлектронного подавления "Борисоглебск-2" стоимостью 200 миллионов долларов. Это произошло в ночь с 15 на 16 ноября вблизи села Сергеевка на Покровском направлении.

Также командир спецподразделения ГУР Group 13 с позывным "Тринадцатый" назвал уничтожение российского корабля "Сергей Котов" в Черном море самой сложной операцией. Корабль, который поразили дважды возле Босфора, был окончательно уничтожен в марте этого года.

Как сообщал Главред, Украина получила возможность наносить удары по целям в России, в частности по складам боеприпасов, аэродромам и системам ПВО. Председатель Совета резервистов ВСУ Иван Тимочко отметил, что несмотря на попытки РФ рассредоточить ресурсы, авиация и боекомплекты остаются уязвимыми.

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Успешные операции ГУР В начале полномасштабной войны 10 отряд ГУР встретил врага в Гостомеле, где не дал врагу создать плацдарм для захвата Киева. Позже подразделения ГУР участвовали в штурме и зачистке города и в целом вели активные бои за Киевскую область, где проводили диверсионные, разведывательные и корректирующие операции. В марте 2022 года Главное управление разведки помогало организовывать вертолетные рейды на "Азовсталь". Всего было 7 рейсов, в которых задействовали около 16 вертолетов Ми-8 армейской авиации. Удалось эвакуировать 64 раненых, десантировать на подкрепление защитников Мариуполя 72 добровольцев и доставить 30 тонн груза. Но во время операции было потеряно 3 борта. 8 мая 2022 года началась десантная операция на остров Змеиный. Тогда группа из нескольких вертолетов высадила десант ГУР и "Альфы" СБУ на остров, где завязался бой с противником. Во время боя было принято решение отступить с острова, все 8 вертолетов без повреждений вернулись на места базирования.

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