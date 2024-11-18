Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Под прицелом не только аэродромы: какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS

Марина Фурман
18 ноября 2024, 12:40
703
Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.
ATACMS
Удары вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

  • Украина может уничтожить вражеские склады с боеприпасами, аэродромы, системы ПВО
  • РФ готовится к ударам
  • Удары ATACMS могут изменить ход войны

Украина получила возможность наносить удары по целям на территории России, что открывает новые перспективы для ведения боевых действий. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что россияне понимали, что Украина получит долгожданное разрешение на использование дальнобойных ракет, поэтому начали рассредоточивать склады, логистику, боекомплект.

По его словам, хоть и РФ прибегала к превентивным мерам, но есть вещи, которые нельзя просто взять и перенести в другое место.

видео дня

Например, враг не в состоянии увеличить летные возможности армейской авиации, потому что дальность полета все равно останется до 600 километров, а вертолетов до 450 - 480.

По мнению военнослужащего, чтобы поддерживать свои наземные силы, оккупанты будут вынуждены держать авиацию в радиусе поражения ракет. То же самое можно сказать и о боекомплекте. Он обычно находится либо непосредственно на аэродроме, либо в его окрестностях. Разгрузка осуществляется исключительно на аэродромах.

Тимочко отметил, что при перемещении вражеского боекомплекта есть возможность нанести точный удар.

"Системы радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны - все это мы можем уничтожать на территории России", - подчеркнул Иван Тимочко.

Он также добавил, что затягивание с решением привело к тому, что в России появились северокорейские военные. Однако несмотря на опоздание, удары дальнобойными ракетами могут значительно повлиять на развитие событий.

1710353048-9970.jpg
Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - новости по теме

Украинские чиновники в течение многих месяцев критиковали нерешительность Запада в вопросе разрешения на удары вглубь РФ. В частности, Владимир Зеленский заявлял, что партнеры Украины все еще говорят о нарушении так называемых "красных линий" Кремля, когда речь идет о предоставлении разрешения на удары по территории страны-агрессора России.

В воскресенье, 17 ноября, президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. В СМИ пишут, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км.

Как ранее писал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

Читайте также:

Кто такой Иван Тимочко

Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине ВСУ российские войска ATACMS Удары вглубь РФ
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

13:02Украина
Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

12:53Синоптик
В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны сроки

В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны сроки

11:45Украина
Реклама

Популярное

Ещё
"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

"Я должна вам все рассказать": Цибульская в синяках рассказала про несчастье

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Начнутся финансовые проблемы: из какой посуды нельзя есть 18 ноября

Максим Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте

Максим Галкин показал трогательное воссоединение Пугачевой и Орбакайте

Последние новости

13:42

Свет будут выключать на постоянной основе: эксперт озвучил неутешительный прогноз

13:40

После 10 лет оккупации: флаг Украины подняли в оккупированном Крыму - детали

13:02

Тела убитых лежат прямо на улице: РФ ударила по жилым домам в Одессе

12:53

Когда Украину накроет снег: стала известна дата сильного похолодания

12:40

Под прицелом не только аэродромы: какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

12:34

РФ нацелилась на страны НАТО: в Die Welt назвали сроки начала новой войны

12:32

"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек" на Новый годВидео

12:20

Космический налет на позиции: ВСУ разгромили и взяли в плен врага на Курщине

12:03

Гороскоп Таро на 2025 год: Девам выпал Король мечей, Рыбам - Туз пентаклей

Реклама
11:59

"Давай двигаться дальше": Алла Пугачева публично обратилась к Кристине Орбакайте

11:57

СМИ заявили о разрешении бить Storm Shadow по РФ, но потом изменили сообщение

11:53

"Будет много любви": Боржемская поставила точку в хейте после смерти Узелкова

11:45

В Киеве и области скоро могут отменить отключения света: стали известны срокиВидео

11:21

Заморозить войну в Украине: Эрдоган на саммите G20 предложит свой "мирный план" - СМИ

11:17

"Быстрый выход на сделку": София Ротару разрывает последние связи с РФ

11:14

Гороскоп на завтра 19 ноября: Близнецам - прилив удачи, Скорпионам - испытания

10:56

Удивительно, но это так: для чего на самом деле нужен подголовник в машине

10:56

Не хуже Taurus: Германия передаст Украине 4000 дронов-камикадзе - Bild

10:45

Редкий выход: Анджелина Джоли засветила "непохожего" биологического сынаВидео

10:33

Китайский гороскоп на завтра 19 ноября: Змеям - риск несчастных случаев, Свиньям - стресс

Реклама
10:25

"Нам нужно 3-4 дня": эксперт рассказал, сколько будут длиться отключения света

10:06

"В приоритете - захват 3 городов": аналитики раскрыли военные планы россиян на зиму

10:00

Только по глазам узнали: известный ведущий показал, как выглядел 30 лет назад

09:46

США разрешили Украине бить дальнобойным оружием по РФ: СМИ раскрыли важный нюанс

09:43

Китайский гороскоп на 2025 год Зеленой Деревянной Змеи: прогноз для всех знаков

09:38

Мы живем во время грандиозных исторических метаморфозмнение

09:27

Карта Deep State онлайн за 18 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

09:25

"В последний момент": Кристина Орбакайте приняла важное решение - детали

09:16

РФ атаковала Украину баллистикой и дронами: сколько целей сбила ПВО

09:16

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 18 ноября (обновляется)

08:46

Графики отключения света отменили в двух областях Украины: названы регионы

08:38

Россию атаковали более полусотни БпЛА: под ударом была МоскваВидео

08:12

Потап публично отверг Настю Каменских - что произошло

08:01

Из-за Покровска РФ изменила план наступления на Донбассе: в ISW раскрыли детали

08:00

России и её друзьям при Трампе будет тяжко: почему шансы Украины на успех возрастаютмнение

06:51

Волкер о дальнобойном оружии: Байден отменил решение, которого не должно было быть

06:30

Почему Путину глубоко наплевать на мнение Трампамнение

05:55

Мощный ветер, снег и мороз: в Украину идет сильное похолодание

05:00

Какой сегодня праздник 18 ноября 2024 года: почему гостям нельзя мыть посуду

04:05

Какой маникюр делать на Новый год 2025 года: трендовые варианты на любой вкус

Реклама
03:34

Трамп будет давить на Путина: британский разведчик о сценарии завершения войны

02:10

Орхидеи будут цвести аж полгода: садовница рассказала необычный метод

01:30

Самый сексуальный мужчина-2024 получил титул из-за отказа других звезд - СМИ

01:10

ВСУ готовят новые цели для мощных ударов ATACMS по России: Маломуж раскрыл детали

00:51

"Откажется от Украины": Трамп может обвинить Зеленского в срыве переговоров

17 ноября, воскресенье
23:30

В Сумах резко возросло количество погибших и пострадавших: более 400 человек эвакуируютФото

23:18

Уже совсем мужчина: как выглядит сын Тины Кароль в канун своего 16-летия

22:33

"Ракеты сами за себя скажут": Зеленский прокомментировал разрешение на удары от США

22:25

67-летний Богдан Бенюк оставит театр ради ВСУ: "Уже немного начинает давить"

22:03

В Сумах прилет по жилому микрорайону, есть погибшие: РФ запустила баллистическую ракетуФото

Новый год 2025
Почему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 году
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять