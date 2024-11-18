Под прицелом не только аэродромы: какие объекты в РФ могут уничтожить ATACMS

Удары дальнобойными ракетами могут изменить ход боевых действий.

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Удары вглубь РФ / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Украина может уничтожить вражеские склады с боеприпасами, аэродромы, системы ПВО

РФ готовится к ударам

Удары ATACMS могут изменить ход войны

Украина получила возможность наносить удары по целям на территории России, что открывает новые перспективы для ведения боевых действий. Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала рассказал, что россияне понимали, что Украина получит долгожданное разрешение на использование дальнобойных ракет, поэтому начали рассредоточивать склады, логистику, боекомплект.

По его словам, хоть и РФ прибегала к превентивным мерам, но есть вещи, которые нельзя просто взять и перенести в другое место.

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Например, враг не в состоянии увеличить летные возможности армейской авиации, потому что дальность полета все равно останется до 600 километров, а вертолетов до 450 - 480.

По мнению военнослужащего, чтобы поддерживать свои наземные силы, оккупанты будут вынуждены держать авиацию в радиусе поражения ракет. То же самое можно сказать и о боекомплекте. Он обычно находится либо непосредственно на аэродроме, либо в его окрестностях. Разгрузка осуществляется исключительно на аэродромах.

Тимочко отметил, что при перемещении вражеского боекомплекта есть возможность нанести точный удар.

"Системы радиолокационной разведки, радиоэлектронной борьбы, системы противовоздушной обороны - все это мы можем уничтожать на территории России", - подчеркнул Иван Тимочко.

Он также добавил, что затягивание с решением привело к тому, что в России появились северокорейские военные. Однако несмотря на опоздание, удары дальнобойными ракетами могут значительно повлиять на развитие событий.

Что известно о ракетах ATACMS / Инфографика: Главред

Удары вглубь РФ - новости по теме

Украинские чиновники в течение многих месяцев критиковали нерешительность Запада в вопросе разрешения на удары вглубь РФ. В частности, Владимир Зеленский заявлял, что партнеры Украины все еще говорят о нарушении так называемых "красных линий" Кремля, когда речь идет о предоставлении разрешения на удары по территории страны-агрессора России.

В воскресенье, 17 ноября, президент США Джо Байден впервые разрешил использование Украиной предоставленных США ракет большой дальности для ударов вглубь страны-агрессора России. В СМИ пишут, что теперь ВСУ смогут использовать ракетные системы ATACMS с дальностью до 306 км.

Как ранее писал Главред со ссылкой на сотрудника Института изучения войны, ATACMS и Storm Shadow могут сдержать вражеские атаки на Украину. На территории противника есть сотни ценных объектов в зоне досягаемости ATACMS, кроме аэродромов, откуда РФ могла уже отвести авиацию. В то же время Storm Shadow были бы эффективными для поражения.

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Кто такой Иван Тимочко Тимочко Иван - участник боевых действий, действующий военнослужащий, председатель совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, ветеран АТО, сообщает Википедия.

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