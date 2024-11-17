Взрывы в Ижевске: дроны ударили по заводу, производящему ЗРК "Тор", РЛС и БПЛА

Взрывы прогремели в цехе машиностроительного завода "Купол".

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В Ижевске прогремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Pixabay, Astra

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Дроны ударили по заводу Купол в Ижевске

Предприятие производит продукцию военного назначения

В ночь на 17 ноября неизвестные беспилотники атаковали Ижевский электромеханический завод "Купол" в РФ.

Как сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов, БпЛА упал на улице Ленина - по этому адресу расположен цех машиностроительного завода "Купол", пишут росСМИ.

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Пострадал один человек, написал Бречалов. Мужчину с травмой головы в состоянии средней степени тяжести госпитализировали.

По указанному Бречаловым адресу расположен завод, где находится производство беспилотников.

"Думать надо было раньше, когда заводы беспилотные клепали посреди города", — жители Ижевска сообщают, что атака пришлась по цеху, где производят беспилотники, пишет Astra.

Очевидцы пишут, что БПЛА атаковал площадку 300-го производства оборонного завода "Купол" на перекрестке улиц Ленина и 40 Лет Победы.

Подтверждений этой информации пока нет. По данным главы Удмуртии, атака пришлась на "заводской цех" по адресу Ленина, 101.

/ Инфографика: Главред

Что известно о заводе "Купол"

Советское и российское научно-производственное предприятие, расположенное в городе Ижевск (Удмуртская Республика РФ, ул. Песочная, 3), одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Создано в 1957 году.

Это предприятие выпускает ЗРК "Тор-М2Е", также мишенно-тренировочные комплексы, и производит их сервисное обслуживание.

Также производятся гироскопы, нанокомпозиты, особо чистые материалы, оборудование для атомных электростанций, для нефтедобычи, для конвейерных линий.

После российского вторжения в Украину, в июле 2023 года, на заводе началось производство ударных беспилотников "Гарпия-А1", использующих двигатели и комплектующие из Китая.

16 декабря 2022 года предприятие внесено в санкционные списки Евросоюза, США, Канады, Украины и Швейцарии.

Смотрите видео - в Ижевске атакован военный завод:

/ Скриншот

Удары по России - последние новости по теме

Напомним, Главред писал, что беспилотники нанесли удары по нескольким промышленным объектам в Воронежской области РФ. Больше всего пострадало предприятие "Этанол-спирт" – один из ключевых заводов региона, на котором производят ракетное топливо.

В России ранее сообщили о массированной атаке дронов на ряд областей. Как выяснилось потом – один из беспилотников упал на нефтебазу в Ставропольском крае.

Как сообщалось, в России также заявили о якобы уничтожении 19 украинских беспилотников, атаковавших территорию страны. По сообщению Минобороны РФ, 16 из них атаковали Ростовскую область.

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Что такое "бавовна" Ситуация берет начало еще с конца 2010-х годов. Тогда Кремль дал указание российским СМИ любые взрывы (в первую очередь ‒ газа) официально называть хлопками. Если же журналисты нарушали этот приказ, то их ждал огромный штраф, пишет Главред. Через некоторое время после начала полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории самой РФ с завидной регулярностью начали происходить взрывы и пожары. Местные власти, видимо, по указанию Кремля не давали достоверных объяснений, а пропагандисты по старой привычке заговорили о "хлопках". Кто-то из украинских пользователей соцсетей решить скаламбурить. Украинцы сыграли на омонимичности слов "хлопОк" и "хлОпок" (растение, очень популярное в текстильной промышленности). На украинском это растение называется "бавовна". "Бавовна сленг" стал очень популярным Гугл-запросом.

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