Ударили трижды и добили: ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали

В ГУР раскрыли новые детали уничтожения корабля Черноморского флота РФ "Сергей Котов", которое состоялось в марте 2024 года возле пролива Босфор.

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ГУР уничтожили самый современный корабль РФ - детали операции / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео ГУР

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В ГУР раскрыли детали тяжелейшей операции по уничтожению корабля "Сергей Котов"

Черноморский флот сейчас полностью заблокирован и не выполняет никаких задач

Самой сложной операцией спецподразделения ГУР Group 13 в Черном море стало уничтожение российского судна "Сергей Котов", которое дважды потерпело поражение у пролива Босфор до окончательного уничтожения в марте этого года. Об этом рассказал командир подразделения с позывным "Тринадцатый" в эфире телемарафона, отметив, что "Сергей Котов" был самым новым и самым современным из уничтоженных российских кораблей спецподразделением ГУР.

"Это наша третья работа по нему, мы до этого дважды поражали в районе Босфора. Поэтому я думаю, что это пока самая сложная работа", - сказал командир Group 13.

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"Тринадцатый" отметил, что во время операций для поражения важных объектов его спецподразделение обычно использует одинаковое количество дронов, хотя конкретное количество не раскрыл.

Он также отметил, что несмотря на двукратную смену командования Черноморского флота России, планирование операций существенно не усложнилось. В то же время российские военные корабли пока не выходят в открытое море.

"Мы продолжаем работу для того, чтобы все-таки их доставать в местах базирования. Это труднее, я согласен. Но помните, когда они блокировали зерновики? Когда у нас абсолютно портовая инфраструктура была полностью заблокирована? Сейчас мы осуществили это с ними. Единственное, чем мы отличаемся от них, мы не трогаем гражданские суда", - отметил "Тринадцатый".

"Тринадцатый" добавил, что Черноморский флот России полностью заблокирован и не выполняет своих задач.

Атаки на Черноморский флот РФ и последствия для врага Украина уничтожила 33% боевых кораблей Черноморского флота РФ за время полномасштабного вторжения России, отчитался Стратком ВСУ. В январе глава Управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что северная часть Черного моря уже находится под контролем Украины, в том числе газодобывающие платформы. В феврале 2024 года в разведке Великобритании заявили, что успешные атаки Украины в Черном море постоянно заставляют Черноморский флот России отступать. После прекращения зерновой инициативы, Украина сумела установить свое доминирование в западной части Черного моря. Кроме того, работа ЧФ РФ сейчас сильно затруднена из-за действий украинских военных. В частности, у оккупантов возникли проблемы с оснащением кораблей ракетами. Флот российских захватчиков оказался фактически отрезанным от запасов "Калибров", которыми они ранее часто били по украинской инфраструктуре.

Удары по кораблям РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 7 октября в ходе успешной операции ГУР Минобороны Украины был выведен из строя тральщик Балтийского флота РФ "Александр Обухов". Судно, которое базировалось в Балтийске и готовилось к боевому дежурству, получило серьезные повреждения, сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

10 июня большой противолодочный корабль РФ "Адмирал Левченко" загорелся во время военных учений в Баренцевом море. На борту корабля находилось несколько сотен членов экипажа. Об этом заявил представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Также Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского ракетного корабля "Циклон" в ночь на 19 мая.

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