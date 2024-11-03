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Враг месяцы копил ракеты: прогноз сроков массированного удара РФ по Украине

Алексей Тесля
3 ноября 2024, 17:24
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В октябре был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов, пишет Александр Коваленко.
Ракета, Александр Коваленко
Александр Коваленко предупредил о подготовке массированного удара РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

Главное:

  • Угроза массированного удара РФ по Украине
  • Враг может бить ракетами и дронами

В октябре российские оккупационные войска наносили по Украине одиночные ракетные удары строго определенной номенклатуры, что указывает на то, что сейчас у РОВ продолжается процесс накопления ракет (например, Х-101/555 и КРМБ "Калибр"), вероятнее всего, для активизации их применения в период отопительного сезона.

Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, в течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23".

"При этом пуски этих баллистических ракет в сравнении с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр". Но это не означает, что у российских оккупационных войск они закончились, а указывает на их накопление", — пояснил он.

Искандер инфографика
/ Инфографика: Главред

Военный эксперт отмечает, что в октябре 2024 года в очередной раз был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 2023. Он утверждает, что с определенной уверенностью можно говорить только то, что дронов-приманок в ходе этих налетов используется больше, чем Shahed-136.

"Важно понимать, что не все из этих дронов именно Shahed-136. В числе этих налетов присутствуют дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО. В дронах-приманках оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие собой объект, сопоставимый с дроном-"камикадзе" Shahed-136. А потому в статистике присутствуют не только камикадзе, но и эти приманки, идентифицировать которые оперативно достаточно сложно", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, в ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников. В столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников зафиксировано падение обломков в нескольких районах.

Ранее Главред сообщал, что КАБ РФ в Харькове уничтожил подъезд жилого дома. По предварительной информации, удар мог быть нанесен управляемой авиационной бомбой. В результате этого погиб ребенок - 11-летний мальчик, известно о нескольких десятках пострадавших.

Как сообщалось ранее, в Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке. Один вражеский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом в Ковпаковском районе города, по меньшей мере пять человек пострадали.

Смотрите видео - взрывы по всему Киеву:

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