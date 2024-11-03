Враг месяцы копил ракеты: прогноз сроков массированного удара РФ по Украине

В октябре был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов, пишет Александр Коваленко.

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Александр Коваленко предупредил о подготовке массированного удара РФ / ua.depositphotos.com, Facebook Александр Коваленко

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Угроза массированного удара РФ по Украине

Враг может бить ракетами и дронами

В октябре российские оккупационные войска наносили по Украине одиночные ракетные удары строго определенной номенклатуры, что указывает на то, что сейчас у РОВ продолжается процесс накопления ракет (например, Х-101/555 и КРМБ "Калибр"), вероятнее всего, для активизации их применения в период отопительного сезона.

Как отмечает военный эксперт Александр Коваленко, в течение октября не было зафиксировано ни одного запуска 9М728 ОТРК "Искандер-К", в то время как враг регулярно применял 9М723 ОТРК "Искандер-М/KN-23".

"При этом пуски этих баллистических ракет в сравнении с сентябрем показали количественное снижение. Аналогичная ситуация с крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/555 и морского базирования "Калибр". Но это не означает, что у российских оккупационных войск они закончились, а указывает на их накопление", — пояснил он.

/ Инфографика: Главред

Военный эксперт отмечает, что в октябре 2024 года в очередной раз был установлен абсолютный рекорд применения армией страны-агрессора дронов вглубь территории Украины – 2023. Он утверждает, что с определенной уверенностью можно говорить только то, что дронов-приманок в ходе этих налетов используется больше, чем Shahed-136.

"Важно понимать, что не все из этих дронов именно Shahed-136. В числе этих налетов присутствуют дроны-приманки "Гербера", "Пародия" и их аналоги, более дешевые и призванные отвлекать внимание ПВО. В дронах-приманках оккупанты размещают кустарные "линзы Люнеберга", имитирующие собой объект, сопоставимый с дроном-"камикадзе" Shahed-136. А потому в статистике присутствуют не только камикадзе, но и эти приманки, идентифицировать которые оперативно достаточно сложно", — добавил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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