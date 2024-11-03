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Масштабная атака агрессоров на Киев: в столице поднялись пожары - детали от КГВА

Даяна Швец
3 ноября 2024, 07:43обновлено 3 ноября, 08:38
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В результате атаки ударных БпЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков, возникли пожары.
Масштабная атака агрессоров на Киев: в столице поднялись пожары - детали от КГВА
В Киеве прогремели взрывы в результате атаки дронов / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: КВГА

Коротко о главном:

  • Россия атаковала Киев ударными БпЛА
  • В Голосеевском и Шевченковском районе города возникли пожары

В ночь на 3 ноября в Киеве и области прогремела серия взрывов. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.

Как говорится в сообщении Киевской городской военной администрации, в столице в результате ночной атаки вражеских беспилотников возник пожар в Голосеевском районе города.

видео дня

  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА
  • Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября
    Последствия атаки на Киев в ночь на 3 ноября фото: КГВА

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Голосеевском районе города, на открытой местности. Возникли пожары, которые были ликвидированы", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в КГВА сообщили о падении обломков вражеского беспилотника на территории Деснянского района столицы. По данным КГВА, в результате падения обломков беспилотника произошло возгорание в Шевченковском районе столицы.

"В результате атаки ударных БПЛА вооруженных сил РФ по Киеву зафиксировано падение обломков в Шевченковском районе города. Предварительно, есть информация о пожаре", - говорится в сообщении.

Как вести себя в случае атаки дрона-камикадзе

  1. Услышали звук двигателя где-то рядом - оцените положение вокруг и держитесь в стороне от административных зданий, стратегических и военных объектов.
  2. Найдите укрытие и переждите атаку.
  3. Если укрытие далеко, соблюдайте правило "двух стен", которые должны отделять вас от опасности, советует Запорожская областная государственная администрация.

Как говорится в сообщении КГВА, данные о масштабе возгорания, разрушениях или пострадавших уточняются.

Впоследствии мэр столицы Виталий Кличко заявил, что пожар на месте вызова не обнаружили.

"В Шевченковском районе, куда был вызов экстренных служб, пожара пока не обнаружили, пострадавших - тоже нет", - говорится в сообщении.

Дополнено 07-53: Начальник КМВА Сергей Попко подытожил, что Силы обороны обезвредили все угрожавшие столице беспилотники.

"В результате отражения атаки зафиксировано падение обломков в Шевченковском и Голосеевском районах города. В частности, в Шевченковском районе повреждены дорожное покрытие, опора освещения и электросети. В не менее чем пяти зданиях взрывной волной выбиты оконные стекла и повреждены входные группы. Пожаров и пострадавших нет", — говорится в заявлении.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, вечером субботы, 2 ноября, в пригороде Киева прогремел взрыв. Россия в очередной раз атаковала столицу дронами, в городе и области работали силы ПВО.

Не так давно, как в тот же день, 2 ноября, однако утром, РФ массированно ударила по Киеву. Обломки дрона попали в офисное здание в Шевченковском районе столицы.

Представитель КГВА Михаил Шаманов объяснил, что россияне начали применить новую тактику для атаки "Шахедами". Она предусматривает пролет дронов на малых высотах, отметили в КГВА.

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