В Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке - среди раненных беременная

Уже известно о 5-ти пострадавших.

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В Сумах российский "шахед" ударил по 9-этажке / Коллаж Главред, фото: КордонМедіа

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Пострадали минимум 5 человек

На месте работают правоохранители, медики и спасатели

Вечером 1 ноября, российские оккупационные войска атаковали Сумы "Шахедами".

Один вражеский БПЛА попал в девятиэтажный жилой дом в Ковпаковском районе города, по меньшей мере пять человек пострадали, сообщил исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь.

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Он отметил, что продолжается обследование места попадания, там работают правоохранители, медики и спасатели.

Завтра будет развернут штаб, где утром людям будут оказывать помощь.

Сумской горсовет сообщает, что один человек находится в тяжелом состоянии, у остальных повреждения средней тяжести (среди них беременная).

Раненых выносят из дома / Фото: скриншот с видео

Известно, что в результате вражеской атаки 173 потребителя остались без газа. Это жители двух многоэтажек, которые были повреждены из-за попадания БПЛА, сообщили в Сумском филиале "Газсети".

Атака Шахедов - последние новости

Как сообщал Главред, примерно в полночь 22 октября вражеские дроны-камикадзе летели атаковали Сумы, там раздались взрывы. Известно о попаданиях в жилые дома. Местные власти сообщали, что в результате попадания в дом одного человека доставили в больницу.

Впоследствии стало известно о том, что в результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок. Утром оккупанты атаковали многоквартирный дом и объекты критической инфраструктуры. Также сообщается, что 22 октября в небе над Сумской областью зенитчики сбили 25 вражеских "Шахедов".

Напомним, в ночь на 21 октября российские оккупанты пытались ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.

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