Россияне атаковали Сумы 'Шахедами': известно о попадании в жилые дома

Страна-агрессор Россия продолжает атаковать Украину "шахедами". Очередной удар произошел примерно в полночь 22 октября. В частности, вражеские дроны-камикадзе летели на Сумы, там раздались взрывы. Известно о попадании в жилые дома. Об этом сообщил начальник городской военной администрации Алексей Дрозденко.
"В результате вражеской атаки имеем попадания в жилые дома. Штаб по ликвидации ЧС начнет работать с 09:00 в школе № 27", - подчеркнул он.
В свою очередь, исполняющий обязанности городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что в результате попадания в дом один человек доставлен в больницу.
"На месте ГСЧС продолжает поиски", - добавил он.
В 01:27 мониторинговые каналы сообщили о повторных взрывах в Сумах. Официальной информации пока нет.
Что такое дрон Shahed
Самолет-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полета до 2000 км (по другим данным 1000 км). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются во время ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Удары РФ по Украине - последние новости
Напомним, в ночь на 21 октября российские оккупанты пытались ударить дронами по столице Украины. Все беспилотники, а это примерно до десятка БпЛА врага, которые угрожали городу, были обезврежены. Пострадал один человек.
В ночь на 20 октября российские захватчики запустили беспилотники на Киев с южного и северо-восточного направлений. Баражущие боеприпасы заходили на столицу несколькими волнами.
В ночь на 19 октября из-за удара дронами в Днепровском районе Киева был поврежден фасад дома. Небольшой обломок БпЛА попал в помещение женщины через окно балкона.
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