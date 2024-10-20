Оккупанты атаковали Киев несколькими волнами: какая ситуация в столице

Тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды.

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Атака дронов / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, ОК "Юг"

В ночь на 20 октября российские захватчики в очередной раз атаковали Киев ударными дронами. Об этом сообщил глава Киевской МВА Сергей Попко.

Отмечается, что на Киев беспилотники запустили с южного и северо-восточного направлений. Баражующие боеприпасы заходили на столицу несколькими волнами.

Воздушная тревога в столице в течение ночи объявлялась дважды и суммарно длилась около трех часов.

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"Примерно десяток российских ударных дронов, которые угрожали Киеву, были обезврежены на подступах и на территории столицы. Точное количество и тип дронов обнародуют Воздушные силы", - отметил Попко.

Предварительно, в столице обошлось без разрушений, информация о пострадавших не поступала.

Кто такой Сергей Попко? Сергей Попко - украинский военный, генерал-полковник Вооруженных Сил Украины. Командующий Сухопутными войсками Украины (2016-2019). Начальник Киевской городской военной администрации (с 21 октября 2022 года), пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, вечером субботы, 19 октября, в Кривом Роге прогремели взрывы. Российские оккупанты нанесли баллистические удары по городу с территории Крыма. В результате двух ударов по Кривому Рогу загорелась машина.

В ночь на 19 октября РФ также атаковала Украину дронами и ракетами. Большое количество воздушных целей летели на Киев. Из-за удара дронами в Днепровском районе поврежден фасад дома, молодая женщина получила серьезное ранение нижней конечности.

Председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко позже сообщал, что в Дарницком районе столицы в результате падения обломков БПЛА есть повреждения жилых домов и сооружений, также повреждены автомобили.

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