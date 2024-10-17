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Удары по территории РФ: Украине разрешили использовать определенное вооружение

Марина Фурман
17 октября 2024, 15:27
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Международное право позволяет бить по военным объектам России.
F-16, Пилоты
Украина может использовать F-16 для ударов по РФ / Коллаж: Главред, фото: flickr, Командование Воздушных Сил ВСУ

Украинские защитники могут использовать истребители F-16, поставленные Нидерландами, для бомбардировки военных объектов на территории РФ. Об этом сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс в комментарии журналистам перед началом встречи руководителей оборонных ведомств НАТО в Брюсселе 17 октября, передает корреспондент Укринформа.

Он напомнил, что Украина должна придерживаться международного права. По его словам, международное право не содержит никаких ограничений по расстоянию.

"Мы разрешаем Украине использовать F-16 для самообороны. Это может понадобиться для перехвата ракет или для ударов, например, по аэродромам России. Итак, для военных целей.", - сообщил Брекельманс.

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В комментарии журналистам он поднял вопрос о поддержке Украины и отметил, что она сейчас является ключевым приоритетом.

"Я был в Харькове и Киеве десять дней назад, и ситуация как на линии фронта, так и в крупных городах, таких как Харьков, очень тревожная. Поэтому я думаю, что нам нужно активизировать наши усилия.", - сказал министр обороны Нидерландов.

ф-16 f-16 инфографика
F-16 / Инфографика: Главред

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 в Украине - что известно

Напомним, ранее аналитики Defense Express сообщали, что Украина активно привлекает истребители в борьбе с РФ. Например, было известно, что украинские войска могли сбить Су-30 российских оккупантов над Черным морем с ЗРК Patriot или - применив истребитель F-16.

Впоследствии российские СМИ сообщили о потере истребителя Су-34 вместе с экипажем. В издании Army Recognition отметили, что бомбардировщик оккупантов Су-34 мог быть сбит украинским F-16, который ударил усовершенствованной ракетой AIM-9X Sidewinder.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен сообщал, что до конца 2024 года Украина получит новую партию истребителей F-16 от Дании. Количество самолетов, которые передадут ВСУ, не разглашается из соображений безопасности.

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