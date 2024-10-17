США меняют подготовку пилотов: когда в Украине будет полная эскадрилья F-16 - WSJ

Решение США может отсрочить получение Украиной эскадрильи американских истребителей.

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Переориентация обучения повлияет на время создания эскадрильи истребителей / Коллаж: Главред, фото: Министерство обороны Великобритании, US Air Force

В США решили переориентировать подготовку пилотов из Украины, обучающихся управлению F-16 с опытных летчиков на младших курсантов. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

В Штатах это решение аргументируют тем, что в Украине недостаточно опытных пилотов, которые знают английский язык. Кроме этого США убеждены, что младшие курсанты будут более открыты к обучению.

Однако для Украины переориентация обучения для пилотов F-16 может стоить немало времени, чтобы получить полную эскадрилью истребителей. Сейчас только около десятка пилотов прошли обучение, а для целого подразделения истребителей необходимо 40 летчиков.

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Сейчас, по словам лиц, ознакомленных с программой, еще 8 украинских курсантов в прошлом месяце начали обучение на F-16 в Румынии и 8 опытных пилотов должны прибыть в Аризону в начале следующего года. Ожидается, что полная эскадрилья истребителей будет готова в Украине не до конца года, а к весне или лету 2025 года.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

F-16 / Инфографика: Главред

F-16 в Украине - что известно

Напомним, что первые истребители F-16 уже задействованы в Украине в течение нескольких месяцев. Так аналитики Defense Express сообщали, что украинские войска могли сбить Су-30 российских оккупантов над Черным морем с ЗРК Patriot или - применив истребитель F-16.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что в на совещании с командованием Воздушных сил нашли способ, как увеличить и расширить украинский флот истребителей F-16.

Ранее министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что до конца 2024 года Украина получит новую партию истребителей F-16 от Дании. Количество самолетов, которые передадут ВСУ, не разглашается из соображений безопасности.

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