F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

Зеленский также добавил, что на совещании были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

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Власти придумали, как увеличить количество F-16 в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что во вторник на совещании с командованием Воздушных сил нашли способ, как увеличить и расширить украинский флот истребителей F-16.

Свое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении к украинцам.

"Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов", - заявил президент. видео дня

Однако пока что, в чем заключаются эти шаги, президент оставил в тайне.

Что такое F-16 General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия. Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году. F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений. Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире. Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Зеленский также добавил, что на совещании были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

"Коротко о сегодняшнем дне. Первое - совещание по военному наполнению нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы", - отметил президент.

Характеристика F-16 / Инфографика: Главред

F-16 в Украине - последние новости

Недавно стало известно, что Дания срочно передает партию истребителей. Таким образом в Украине появятся новые F-16, вторую партию истребителей передадут до конца года.

Что интересно, ВСУ могли применить F-16 по росавиации возле Крыма. Аналитики Defense Express выдвинули такую теорию, ведь российский борт вышел за 75 километров от береговой линии, а на такую дистанцию до вражеских целей якобы достают только два средства поражения, что есть на вооружении у ВСУ, - ЗРК Patriot или F-16.

Совсем скоро и другие F-16 полетят "кошмарить" Россию, ведь важная страна дала разрешение на удары по РФ. Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы, считает министр обороны Нидерландов.

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