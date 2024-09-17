УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

Даяна Швец
17 сентября 2024, 21:36
111
Зеленский также добавил, что на совещании были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.
Владимир Зеленский, F-16
Власти придумали, как увеличить количество F-16 в Украине / Коллаж: Главред, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление, что во вторник на совещании с командованием Воздушных сил нашли способ, как увеличить и расширить украинский флот истребителей F-16.

Свое заявление глава государства сделал в вечернем видеообращении к украинцам.

"Провел совещание по нашему флоту F-16 вместе с командованием Воздушных сил. Есть четкое понимание шагов, как увеличить количество боевых самолетов в Украине и ускорить тренировки наших пилотов", - заявил президент.

видео дня

Однако пока что, в чем заключаются эти шаги, президент оставил в тайне.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", названный так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) - американский многофункциональный легкий истребитель четвертого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвертого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год был самым распространенным боевым самолетом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

Зеленский также добавил, что на совещании были определены все задачи для Воздушных сил и Министерства обороны.

"Коротко о сегодняшнем дне. Первое - совещание по военному наполнению нашего Плана победы для Украины. Вместе работал с военным командованием. Подготовлено хорошее, сильное содержание для военного пакета - именно того, что может ощутимо укрепить Украину согласно Плану победы", - отметил президент.

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины
Характеристика F-16 / Инфографика: Главред

F-16 в Украине - последние новости

Недавно стало известно, что Дания срочно передает партию истребителей. Таким образом в Украине появятся новые F-16, вторую партию истребителей передадут до конца года.

Что интересно, ВСУ могли применить F-16 по росавиации возле Крыма. Аналитики Defense Express выдвинули такую теорию, ведь российский борт вышел за 75 километров от береговой линии, а на такую дистанцию до вражеских целей якобы достают только два средства поражения, что есть на вооружении у ВСУ, - ЗРК Patriot или F-16.

Совсем скоро и другие F-16 полетят "кошмарить" Россию, ведь важная страна дала разрешение на удары по РФ. Право на самооборону не прекращается за 100 километров от границы, считает министр обороны Нидерландов.

Другие новости о F-16:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Владимир Зеленский Воздушные Силы F-16
Реклама

Главное за день

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:36 Украина
Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

20:53 Украина
Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:48 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей 27427

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 7994

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней 4075

Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней

РФ готовит массированный удар по Украине 3843

РФ готовит массированный удар по Украине

Последние новости

23:07

Признаки, указывающие на боль у кошки: когда стоит обращаться к ветеринару

22:52

Жена "Кена" Гослинга призналась, что заставило ее уйти из кино

22:02

Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

21:59

ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе

21:49

"Не ходила, не говорила, не ела": Наталья Могилевская рассказала правду о приемной дочери

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
21:41

"Хочу посниматься в кино": Алексей Панин планирует возвращение в РФ

21:40

Почему итальянцы пьют кофе стоя возле бара: хитрый секрет, который стоит знать

21:36

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:16

Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

Реклама
21:13

Видео: Шакира ушла со сцены из-за наглого поклонника, который просунул телефон под юбкуВидео

20:53

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под МариуполемФото

20:50

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способомВидео

20:48

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:46

Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

20:18

Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

20:09

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

19:59

Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

19:47

Осы улетят сами: как навсегда избавиться от опасных насекомыхВидео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

19:39

Путинист Соседов взвыл из-за увольнения с российского телеканала

Реклама
19:32

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

19:10

Спящий агент, или Чем Украине грозит новое покушение на Трампамнение

18:59

Удар для армии РФ: как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ

18:45

Известный певец рассказал, как Кароль обозвала его на "Голосе країни"

18:35

Кто на рисунке инопланетянин: мало кто сможет разгадать загадку за 5 секунд

18:25

Испугались ядерных угроз: у Трампа требуют прямых переговоров США и России

18:18

Двум областям РФ приготовиться: эксперт прогнозирует расширение операций ВСУ

18:06

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:01

Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

17:32

В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на бортуФото

17:25

Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

17:22

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

17:07

На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей

17:02

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02

Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном "плане заморозки войны"

16:58

Украина приближает войну к финалу: в ОП рассказали о реальном "плане победы"

16:48

Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в миреВидео

16:23

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

16:15

Оперативное окружение врага: ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области

16:14

США затормозили поставки оружия Украине: в чем причина

Реклама
16:05

Россия сбросила КАБ возле ТЦ в Харькове, ранена группа спасателейВидео

16:02

Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войныВидео

15:52

День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

15:50

"Следующей будет Молдова": Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

15:24

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

15:00

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

14:55

"За неделю может все измениться": Рустамзаде раскрыл планы Зеленского на Курщину

14:53

Растет как на дрожжах: эксперт назвала продукт-рассадник плесени в холодильнике

14:51

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

14:48

Рада проголосовала в первом чтении за повышение налогов для украинцев: что изменится

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять